Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ένας από τους πρωτεργάτες της ροκ-κάντρι μουσικής ο Τζο Ίλι.

Ο μουσικός που θεωρείται θρύλος στο Τέξας πέθανε από επιπλοκές που σχετίζονταν με την άνοια, τη νόσο του Πάρκινσον και την πνευμονία. Τον θάνατό του γνωστοποίησε η οικογένειά του στο Facebook.

Γεννημένος στις 9 Φεβρουαρίου 1947, στο Αμαρίγιο του Τέξας, ο Ίλι μεγάλωσε στο Λούμποκ και έγινε κεντρική φυσιογνωμία μιας γενιάς επιδραστικών μουσικών του Δυτικού Τέξας. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο Όστιν, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της φήμης της πόλης ως κέντρου ζωντανής μουσικής.

Ο Ίλι ξεκίνησε την καριέρα του σε τοπικά κλαμπ στο Όστιν και μοιραζόταν την σκηνή με την ανερχόμενο τότε και ύστερα θρύλο της μπλουζ κιθάρας, Στίβι Ρέι Βον. Παρά το γεγονός πως κυκλοφόρησε δεκάδες άλμπουμ, πάντα ήταν η σκηνική του παρουσία που κέρδισε τους φίλους του και του χάρισε μεγάλη αναγνώριση.

Στην καριέρα του μοιράστηκε την σκηνή με ονόματα όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Λίντα Ρόνσταντ, η Τζόαν Τζετ αλλά και οι Βρετανοί Clash.

«Ο Τζο Ίλι ερμήνευσε αμερικανική roots μουσική με το ζήλο ενός αληθινού πιστού που ήξερε ότι η μουσική μπορούσε να μεταφέρει ψυχές», δήλωσε ο Κάιλ Γιανγκ, διευθύνων σύμβουλος του Country Music Hall of Fame and Museum.

Εδώ σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του στην σκηνή:

iefimerida.gr