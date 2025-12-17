Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ κάλεσε τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς να καταβάλει άμεσα τα χρήματα που έχει δεσμευθεί να διαθέσει για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση η βρετανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, είχε ανακοινώσει το 2022 ότι τα έσοδα από την πώληση του συλλόγου θα διατεθούν για την ανακούφιση των θυμάτων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Παρ’ όλα αυτά, το ποσό των 2,5 δισ. λιρών παραμένει δεσμευμένο σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των βρετανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο μετά την έναρξη του πολέμου.

Η αποδέσμευση των χρημάτων έχει καθυστερήσει λόγω διαφωνίας μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και των νομικών εκπροσώπων του Αμπράμοβιτς σχετικά με τον τελικό προορισμό τους. Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκδώσει ειδική άδεια «για τη μεταφορά των 2,5 δισ. λιρών από την πώληση της Τσέλσι, ποσό που παραμένει δεσμευμένο από το 2022».

«Το μήνυμά μου προς τον Αμπράμοβιτς είναι ξεκάθαρο: ο χρόνος τελειώνει», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Τιμήστε τη δέσμευση που αναλάβατε και πληρώστε τώρα. Αν δεν το κάνετε, είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε στα δικαστήρια ώστε κάθε δεκάρα να φτάσει σε όσους έχουν δει τις ζωές τους να καταστρέφονται από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Η βρετανική κυβέρνηση είχε απειλήσει για πρώτη φορά με δικαστική προσφυγή κατά του Αμπράμοβιτς τον Ιούνιο. Το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι, βάσει των όρων της άδειας, τα χρήματα μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά για «ανθρωπιστικούς σκοπούς» στην Ουκρανία και δεν επιτρέπεται να ωφελήσουν τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το Λονδίνο επιθυμεί τα κεφάλαια να κατευθυνθούν σε ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία, ενώ ο Αμπράμοβιτς έχει δηλώσει ότι θέλει να διατεθούν σε «όλα τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία», χωρίς περαιτέρω περιορισμούς.

