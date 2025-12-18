Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η αποκάλυψη ότι η γιγαντιαία προστατευτική κατασκευή που καλύπτει τον αντιδραστήρα 4 του Τσερνόμπιλ έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές.

Ως συνέπεια, η προστατευτική σαρκοφάγος New Safe Confinement (NSC), έργο κόστους άνω των 2 δισ. δολαρίων, η οποία κατασκευάστηκε για να αποτρέψει τη διαρροή ραδιενέργειας μετά το πυρηνικό δυστύχημα του 1986 —τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή στην Ιστορία— δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώνει πλήρως τον σκοπό της.

Ζημιές στο κέλυφος του Τσερνόμπιλ μετά από επίθεση με drone

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η προστατευτική αψίδα του Τσερνόμπιλ υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από ρωσική επίθεση με drone τον περασμένο Φεβρουάριο. Επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατασκευή έχει χάσει την κύρια λειτουργία περιορισμού της ραδιενέργειας.

Ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, ανέφερε ότι έχουν γίνει μόνο περιορισμένες, προσωρινές επισκευές στην οροφή, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται άμεση και συνολική αποκατάσταση για να αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη πυρηνική ασφάλεια.

«Βόμβα» ραδιενέργειας κάτω από τον θόλο

Παρότι η επιθεώρηση επιβεβαίωσε ότι ο βασικός φέρων οργανισμός και τα συστήματα παρακολούθησης παραμένουν λειτουργικά, κάτω από τον κατεστραμμένο θόλο του αντιδραστήρα 4 του Τσέρνομπιλ εξακολουθούν να βρίσκονται τεράστιες ποσότητες ραδιενεργού υλικού από το δυστύχημα του 1986. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση, ο χώρος παραμένει μια δυνητικά επικίνδυνη εστία.

iefimerida.gr