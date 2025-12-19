Σχεδόν τρία χρόνια μετά την τελευταία εικονική αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο, νέο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή, διακόπτοντας τη σχετική ηρεμία που επικρατούσε στους αιθέρες.

Τουρκικά μαχητικά F-16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία. Άμεσα απογειώθηκαν ελληνικά αεροσκάφη, τα οποία εντόπισαν τα τουρκικά μαχητικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Ακολούθησε εμπλοκή, μεταξύ Λήμνου και Λέσβου, με τα τουρκικά F-16 να αναχαιτίζονται και να αποχωρούν από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Συνολικά, σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, οι δύο από ζευγάρι F-16 και οι άλλες έξι από αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου.

