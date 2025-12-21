Οι ΗΠΑ προχώρησαν το Σάββατο στην κατάσχεση δεύτερου δεξαμενόπλοιου φορτωμένου με βενεζουελάνικο πετρέλαιο, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Καράκας που καταγγέλλει «κλοπή», «απαγωγή» και «ναυτική πειρατεία».

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε την αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου Centuries από την ακτοφυλακή με υποστήριξη του υπουργείου Άμυνας, δημοσιεύοντας βίντεο της επιχείρησης. Σύμφωνα με την εταιρεία TankerTrackers, το πλοίο υπό παναμαϊκή σημαία μετέφερε 1,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού για λογαριασμό κινεζικής εταιρείας, ωστόσο δεν φαινόταν να περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Η ενέργεια εντάσσεται στον «πλήρη αποκλεισμό» που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως «δεν αποκλείει» πόλεμο με τη Βενεζουέλα. Η Κυβέρνηση Μαδούρο προανήγγειλε προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ έλαβε την υποστήριξη του Ιράν, το οποίο πρότεινε συνεργασία «σε όλα τα πεδία» για την αντιμετώπιση της «διεθνούς τρομοκρατίας» των ΗΠΑ.

Αντίθετα, ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε από τη σύνοδο της Mercosur «την πίεση των ΗΠΑ για την απελευθέρωση του λαού της Βενεζουέλας», χαρακτηρίζοντας την Κυβέρνηση Μαδούρο «στυγερή δικτατορία». Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος Λούλα προειδοποίησε για πιθανή «ανθρωπιστική καταστροφή» σε περίπτωση πολέμου.

Η Βενεζουέλα, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 2019, αναγκάζεται να πουλά πετρέλαιο στη μαύρη αγορά, κυρίως στην Κίνα. Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στη χώρα, ενώ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες σκάφη με πρόσχημα την καταπολέμηση ναρκωτικών, με τουλάχιστον 104 νεκρούς.

