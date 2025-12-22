Λίγες μέρα μετά το μακελειό στην Αυστραλία όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι που γιόρταζαν το Χάνουκα σε συναγωγή, μια νέα επίθεση κατά των Εβραίων έρχεται στο φως, αυτή τη φορά από την Τουρκία.

Η εν λόγω επίθεση έγινα κατά Εβραίων που κατευθύνονταν προς τη συναγωγή Neve Shalom στο Μπεγιογλού της Κωνσταντινούπολης, για να γιορτάσουν το Χάνουκα, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, σε βίντεο οι δράστες ακούγονται να φωνάζουν «Σιωνιστές, φύγετε από αυτή τη χώρα» και «δεν θέλουμε σιωνιστές».

Για το συμβάν επενέβη η Αστυνομία.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη:

Seven Jewish citizens were attacked in Istanbul by a large crowd of pro-Palestinian demonstrators while they were on their way to a synagogue to celebrate Hanukkah.

They were targeted simply for being Jewish and for practicing their faith.

