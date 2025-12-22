Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας, μετά από έξι εκρήξεις του ηφαιστείου Σεμέρου σε μόλις ένα 24ωρο.

Κατά τις εκρήξεις του ηφαιστείου εκτοξεύτηκε μια τεράστια στήλη τέφρας σε ύψος περίπου 1.200 μέτρων, ενώ ορμητικοί χείμαρροι λάσπης προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δάση και οικισμούς στη γύρω περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τόνους λάσπης και ηφαιστειακών υλικών να κατεβαίνουν με ταχύτητα από τις πλαγιές του ηφαιστείου, παρασύροντας συντρίμμια, ενώ κάτοικοι παρακολουθούν σοκαρισμένοι την εξέλιξη.

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας

Οι Αρχές στην ανατολική Ιάβα βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καθεστώς υψηλού επιπέδου επιφυλακής για το Σεμέρου. Πρόκειται για το ψηλότερο βουνό του νησιού, με ύψος άνω των 3.650 μέτρων, και ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας, με μακρά ιστορία φονικών εκρήξεων.

Τον Δεκέμβριο του 2021, ισχυρή έκρηξη του Σεμέρου είχε στοιχίσει τη ζωή σε 51 ανθρώπους και είχε προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα σε εκατοντάδες άλλους, ενώ περισσότερα από 10.000 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ολόκληρα χωριά θάφτηκαν κάτω από στρώματα λάσπης και τέφρας.

Προειδοποιήσεις προς τον πληθυσμό

Μετά τις σημερινές εκρήξεις, το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Κινδύνων της Ινδονησίας κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή σε ακτίνα περίπου 13 χιλιομέτρων από την κορυφή του ηφαιστείου.

«Το κοινό απαγορεύεται επίσης να δραστηριοποιείται σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από τον κρατήρα, λόγω του κινδύνου εκτόξευσης βράχων», πρόσθεσε αξιωματούχος.

Πρόσφατη ισχυρή έκρηξη και φόβοι για πυροκλαστικές ροές

Το γιγαντιαίο ηφαίστειο είχε εκραγεί και τον προηγούμενο μήνα, εκτοξεύοντας στήλη τέφρας που έφτασε σε ύψος περίπου 16.500 μέτρων. Η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε στις 19 Νοεμβρίου στις 4:10 π.μ. (τοπική ώρα), ενώ ακολούθησαν νέες εκρήξεις στις 5:09 π.μ. και στις 6:05 π.μ., προκαλώντας έντονη ανησυχία για ενδεχόμενες πυροκλαστικές ροές και χιονοστιβάδες λάβας.

Οι πυροκλαστικές ροές είναι μείγματα καυτών αερίων, τέφρας και θραυσμάτων πετρωμάτων που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες, καθώς η θερμοκρασία τους συχνά ξεπερνά τους 800 βαθμούς Κελσίου.

iefimerida.gr