Εντοπίστηκαν η συσκευή καταγραφής φωνής και το μαύρο κουτί του Falcon 50 που συνετρίβη χθες το βράδυ νότια της Άγκυρα, προκαλώντας τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (1:45 Κύπρος) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.

Πάντως έως τώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη επέβαινε πενταμελής υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη και τρία άτομα πλήρωμα, όλοι νεκροί. Μεταξύ των μελών του πληρώματος, υπήρχε και μία αεροσυνοδός, το όνομα της οποίας είναι ελληνικό, όπως προκύπτει από αναφορές του τουρκικού Τύπου.

Raporlara göre uçak, Malta merkezli Harmony Jets şirketine ait ve mürettebatın tamamı yabancı uyruklu.



Mürettebat şunlardı:



Denis Pourtau



Antony Tangarpriganin



Maria Pappa



Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, «χθες το βράδυ, στις 20:10, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη το αεροσκάφος τύπου Falcon-50 και στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, υποστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, με πέντε μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας και τρία μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε στις 20:32 ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης. Στις 20:52, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα», νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής έσπευσαν επί τόπου και εντόπισαν στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Κύπρος) τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χλμ., σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.

Από την πλευρά της Λιβύης, μία ομάδα 22 ατόμων, εκ των οποίων τα πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει επί τόπου τις έρευνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρία με έδρα τη Μάλτα.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε εντός της ημέρας συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Χτες, Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες από τις 2 Ιανουαρίου 2026 η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Τριήμερο εθνικό πένθος

Η Λιβύη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, μετά τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και τεσσάρων ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων στο αεροπορικό δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή της, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες θα κυματίζουν οι σημαίες μεσίστιες, ενώ οι επίσημες τελετές και εορτασμοί θα ανασταλούν.

«Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπάθεια προς τις οικογένειες των εκλιπόντων και τους συναδέλφους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσευχόμενη να τους χαρίσει ο Παντοδύναμος Θεός το έλεός Του και να αναπαύσει τις ψυχές τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να αποστείλει επίσημη αντιπροσωπεία στην Άγκυρα, προκειμένου να συνεργαστεί με τις τουρκικές αρχές και να εξετάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η οικογένεια της Harmony Jets είναι βαθιά συγκλονισμένη από όσα συνέβησαν με το αεροσκάφος 9H-DFS. Πρόκειται για μια εξαιρετικά οδυνηρή στιγμή για όλους μας.

Η σκέψη μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν, και ιδιαίτερα με τις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων που βιώνουν αυτή την απώλεια.

Καθώς αναμένουμε νεότερες πληροφορίες και τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας, προτεραιότητά μας είναι να στεκόμαστε παρόντες, με ανθρωπιά και στήριξη. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φροντίσουμε τις οικογένειες που επλήγησαν και να στηρίξουμε τα μέλη της ομάδας μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές και σεβόμαστε πλήρως τη διαδικασία της διερεύνησης.

Θα αποφύγουμε κάθε εικασία και θα κοινοποιούμε πληροφορίες μόνο όταν αυτές επιβεβαιώνονται επισήμως.

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή του καθώς αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί αυτή τη δοκιμασία.

Η οικογένεια της Harmony Jets.

