Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στην ιστοσελίδα Axios ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το ειρηνευτικό πλαίσιο, κατά τη συνάντησή τους την προσεχή Κυριακή στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι είπε μάλιστα ότι είναι «έτοιμος» να προκηρύξει δημοψήφισμα επί του σχεδίου του Τραμπ, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών.

Παρότι ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, το σχέδιο Τραμπ εξακολουθεί να απαιτεί επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στα ανατολικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος ελπίζει ακόμη να βελτιώσει αυτούς τους όρους και δήλωσε ότι θα χρειαστεί να ζητήσει την έγκριση του ουκρανικού λαού, εάν δεν επιτευχθεί μια «ισχυρή» θέση στο ζήτημα των εδαφών.

Ωστόσο, όπως τόνισε στην τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, η διεξαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος θα συνοδευόταν από σοβαρά πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, ενώ θα απαιτούσε και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρεί ότι μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να οργανωθεί και να διεξαχθεί η ψηφοφορία, «είναι το ελάχιστο». Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι Ρώσοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός, εάν ο Ζελένσκι προχωρήσει σε δημοψήφισμα, ωστόσο επιθυμούν συντομότερο χρονοδιάγραμμα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η Ρωσία είναι έτοιμη να αποδεχθεί εξ αρχής το σχέδιο Τραμπ. «Έχω κάποιες πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών… αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω μόνο στα λόγια των ηγετών» είπε.

Όπως ανέφερε, τα περισσότερα σημεία των διμερών συμφωνιών ΗΠΑ – Ουκρανίας έχουν πλέον οριστικοποιηθεί και έχουν κωδικοποιηθεί σε πέντε έγγραφα, αν και ενδέχεται να προστεθεί ένα έκτο. Στο κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με αυτά τα έγγραφα», προσθέτοντας ωστόσο ότι απομένουν ορισμένα «τεχνικά ζητήματα» προς περαιτέρω συζήτηση.

Ένα από αυτά αφορά στη διάρκεια της συμφωνίας. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει ένα σύμφωνο 15ετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από 15 χρόνια» είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα το θεωρούσε «μεγάλη επιτυχία» αν ο Τραμπ συμφωνούσε σε αυτό κατά τη συνάντησή τους.

Όπως δήλωσε, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ουκρανία θα φέρουν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς κύρωση στα Κοινοβούλιά τους.

Εξήρε το έργο των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και της δικής του ομάδας, υπό τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Ανέφερε, δε, ότι θα ήθελε ακόμη να διαπραγματευτεί μια καλύτερη θέση στο εδαφικό. Ωστόσο, εάν το σχέδιο απαιτεί μια «πολύ δύσκολη» απόφαση στο ζήτημα αυτό, θεωρεί ότι η καλύτερη λύση θα είναι να τεθεί ολόκληρο το σχέδιο των 20 σημείων σε δημοψήφισμα.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είναι έτοιμοι να επισκεφθούν την Ουκρανία, για να παρουσιάσουν τα οφέλη της συμφωνίας. Υπονόησε μάλιστα ότι ίσως θα έπρεπε να μεταβεί ο ίδιος ο Τραμπ, για να υποστηρίξει το σχέδιο. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν μια τέτοια εκστρατεία διεξαχθεί εν μέσω συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, θα καταλήξει άσχημα. Παρά τις συζητήσεις για εγγυήσεις ασφαλείας και οικονομικά οφέλη, «ο κόσμος θα βλέπει τους πυραύλους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επανειλημμένα την ανάγκη για μια κατάπαυση του πυρός που θα τηρηθεί στην πράξη και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Αν οι πολίτες δεν προσέλθουν στις κάλπες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, το αποτέλεσμα ενδέχεται να θεωρηθεί μη νομιμοποιημένο, είπε. «Είναι προτιμότερο να μην γίνει καθόλου δημοψήφισμα, παρά να γίνει ένα δημοψήφισμα, στο οποίο οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν και να ψηφίσουν» κατέληξε.

