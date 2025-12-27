Ένα οικογενειακό επεισόδιο εξελίχθηκε σε αιματηρή τραγωδία στη Φλόριντα, όταν 47χρονος άνδρας, υπό την επήρεια αλκοόλ, σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε στο πρόσωπο την 13χρονη θετή κόρη του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Πόλκ, Γκρέιντι Τζαντ, ο 47χρονος Τζέισον Κένι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν ξέσπασε έντονος καβγάς με τη σύζυγό του, Κρίσταλ Κένι, επειδή εκείνη του ζήτησε να κλείσει τον αγώνα NFL ανάμεσα στους Σαν Φρανσίσκο 49ερς και τους Ιντιανάπολις Κολτς, που προβαλλόταν στο «Monday Night Football».

Η ένταση ήταν τέτοια, ώστε η Κρίσταλ Κένι φέρεται να ζήτησε από τον 12χρονο γιο της να καλέσει την αστυνομία. Το παιδί έτρεξε πανικόβλητο στο σπίτι γείτονα, απ’ όπου άκουσε αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, όπως αναφέρει η nypost.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας, εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή από πυροβολισμό, ενώ η 13χρονη κόρη της είχε δεχθεί σφαίρα στο πρόσωπο και στον ώμο. Η ανήλικη διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο κατάφερε να επιβιώσει και να καταθέσει στις Αρχές.

«Τον παρακαλούσα: “Μη με πυροβολείς, μη με πυροβολείς”, και παρ’ όλα αυτά με πυροβόλησε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με τον σερίφη.

A Florida man has killed his wife and shot his 13-year-old stepdaughter in the face before taking his own life following an argument over football.



Ο 12χρονος γιος της οικογένειας δεν τραυματίστηκε, ενώ και η ενός έτους κόρη του ζευγαριού βρέθηκε σώα, να κοιμάται στο κρεβατάκι της. Ο Τζέισον Κένι ήταν πατριός των δύο μεγαλύτερων παιδιών της συζύγου του.

Μετά το φονικό, ο 47χρονος εγκατέλειψε το σπίτι και τηλεφώνησε στην αδελφή του, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη, λέγοντάς της πως είχε «κάνει κάτι πολύ κακό» και ότι δεν θα ξαναμιλούσαν ποτέ. Στη συνέχεια μετέβη στο σπίτι του πατέρα του, όπου εντοπίστηκε από τις αρχές. Καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον πείσουν να βγει από ένα υπόστεγο στην αυλή, ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημείωμα που είχε γράψει η Κρίσταλ Κένι προς τον σύζυγό της, στο οποίο τον καλούσε να ζητήσει βοήθεια για τα προβλήματα εξάρτησης που αντιμετώπιζε. «Πίνεις, χρησιμοποιείς ξανά κοκαΐνη. Αυτό δεν είναι ο τρόπος που πρέπει να λειτουργεί μια οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό», ανέφερε το σημείωμα.

Τα παιδιά που επέζησαν της τραγωδίας έχουν τεθεί υπό την επιμέλεια των παππούδων τους. «Ολόκληρη η οικογένεια καταστράφηκε», δήλωσε ο σερίφης Γκρέιντι Τζαντ, περιγράφοντας μια σκηνή που συγκλόνισε ακόμη και τους έμπειρους αστυνομικούς. «Υπήρχε ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο, με δώρα από κάτω, όπως θα έπρεπε να είναι μια φυσιολογική οικογένεια. Και όμως, όλα τελείωσαν εκεί».

