Οι μάχες στην Ουκρανία συνεχίστηκαν και το Σάββατο (27/12), με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 62 πολεμικές εμπλοκές από τις πρώτες πρωινές ώρες, την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωνε μαζικές καταρρίψεις ουκρανικών drones.

«Παραμεθόριοι οικισμοί, και ειδικότερα οι Ρογκίζνε, Ουλάνοβ και Χίρκι στην περιφέρεια Σούμι, υφίστανται πυρά πυροβολικού», αναφέρει το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για σειρά «πολεμικών συγκρούσεων», ορισμένες εκ των οποίων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν την προέλαση ρωσικών μονάδων σε ορισμένα σημεία της γραμμής του μετώπου.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 111 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη το απόγευμα, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15:00 και 18:00 ώρα Μόσχας (12:00–15:00 ώρα GMT). Όπως ανέφερε, τα 73 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ, ενώ οκτώ καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της Μόσχας.

