Στις 20:00 ώρα Κύπρου είναι προγραμματισμένη η κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, με στόχο να αρθούν τα βασικά αγκάθια μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, την ώρα που η Μόσχα κλιμακώνει τη ρητορική της, με εμπρηστικές δηλώσεις από τον Σεργκέι Λαβρόφ και εμφανίσεις υψηλού συμβολισμού από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αρκετά θέματα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης με δύο ζητήματα να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα.

Αυτά είναι τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία – όσον αφορά την Ουκρανία – θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα δύο ζητήματα με ενδιαφέρον να αναμένεται τόσο η στάση του Αμερικανού προέδρου όσο και εκείνη του Ρώσου ομολόγου του.

Το Κίεβο είναι αντίθετο στην παραχώρηση οποιασδήποτε γης που δεν κατέχουν επί του παρόντος οι ρωσικές δυνάμεις και θέλει μια εγγύηση ότι η Μόσχα δεν θα επαναλάβει απλώς τη σύγκρουση μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να κάνει δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο αν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός 60 ημερών.

Η Μόσχα θέλει περιοχές που δεν κατέχουν οι δυνάμεις της, όπως αυτή του Ντομπάς, ενώ είναι απίθανο να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός που θα επέτρεπε την εφαρμογή ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Στο τραπέζι και η τύχη της Ζαπορίζια

Ένα άλλο ανεπίλυτο ζήτημα που μπορεί να αποτελέσει μέρος της ατζέντας είναι ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια.

Βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή του πολέμου, αλλά σχεδόν όλες οι χώρες θεωρούν ότι ο σταθμός – ο μεγαλύτερος της Ευρώπης – ανήκει στην Ουκρανία.

Η Μόσχα, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ανήκει στη Ρωσία και ότι τον διαχειρίζεται μια μονάδα της κρατικής πυρηνικής εταιρείας Rosatom.

Ο Ζελένσκι έχει αποκαλύψει ότι η αμερικανική πλευρά έχει προτείνει κοινή τριμερή λειτουργία του σταθμού μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ωστόσο, ο ίδιος αντιπροτείνει χρήση του σταθμού από Ουκρανία και ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να καθορίζει τον τρόπο χρήσης του 50% της παραγόμενης ενέργειας.

Η ανάρτηση Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο δραστήριες διπλωματικές ημέρες του έτους αυτή τη στιγμή και πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το αν θα ληφθούν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας – εκείνους που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Ρωσία, ώστε οι Ρώσοι να νιώσουν τις συνέπειες της δικής τους επιθετικότητας» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο X o Ζελένσκι.

These are some of the most active diplomatic days of the year right now, and a lot can be decided before the New Year. We are doing everything toward this, but whether decisions will be made depends on our partners – those who help Ukraine, and those who put pressure on Russia so… pic.twitter.com/GuKwkBM0Nr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

«Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να εφαρμοστούν όλες οι μορφές πολιτικής πίεσης για την επιθετικότητά της, να λάβει η Ουκρανία πυραύλους αεράμυνας και να οριστικοποιήσουμε όλοι τις μορφές των βημάτων που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια. Αυτά ακριβώς τα βήματα θα συζητήσουμε με τους εταίρους μας σήμερα. Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθούν» σημείωσε σε άλλο σημείο της ανάρτησής του.

Απειλές Λαβρόφ κατά των Ευρωπαίων

Πάντως η Μόσχα όχι μόνο δεν κάνει πίσω καθώς συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία, αλλά και απειλεί ανοικτά τους Ευρωπαίους σε περίπτωση αναπτύξουν στρατό. Συγκεκριμένα δήλωσε στο Tass ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της «συμμαχίας των προθύμων», σε περίπτωση που εμφανιστούν στην Ουκρανία, θα αποτελέσουν νόμιμο στόχο για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

«Οι φιλοδοξίες των ευρωπαίων πολιτικών τους τυφλώνουν κυριολεκτικά: δεν λυπούνται μόνο τους Ουκρανούς, αλλά και τον ίδιο τους τον λαό, όπως φαίνεται. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε τις συνεχιζόμενες συζητήσεις στην Ευρώπη για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός “συνασπισμού των προθύμων” Έχουμε ήδη δηλώσει εκατό φορές ότι, σε αυτή την περίπτωση, θα γίνουν νόμιμος στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις μας», σημείωσε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Δεκεμβρίου, οι ηγέτες των κορυφαίων χωρών της Ευρώπης εξέδωσαν δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο πρέπει να περιλαμβάνουν τη δημιουργία «πολυεθνικών δυνάμεων για την Ουκρανία» υπό την ηγεσία της Ευρώπης.

Από τα πυρά του δεν γλίτωσε και ο Ζελένσκι. «Βλέπουμε ότι το καθεστώς του Βλαντιμίρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι επιμελητές του δεν είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικές συνομιλίες», τόνισε με νόημα.

«Αυτό το καθεστώς τρομοκρατεί τους πολίτες στοχεύοντας πολιτικές υποδομές στη χώρα μας με τις πράξεις δολιοφθοράς του», κατέληξε ο Ρώσος υπουργός.

Δηλώσεις Πούτιν με στρατιωτική στολή

Νωρίτερα και ο Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή, που και αυτή έχει τη σημειολογία της δήλωσε ότι «αν το Κίεβο δεν επιθυμεί να επιλύσει το ζήτημα ειρηνικά, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη χρήση βίας».

Η επιφυλακτικότητα του Κιέβου είναι λογική καθώς και στο παρελθόν υπήρχαν αποτυχημένες εγγυήσεις από συμμάχους στο παρελθόν. Εξ ου και η Ουκρανία επιδιώκει ισχυρές και νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Με ενδιαφέρον αναμένεται τι θα πει ο Τραμπ και που θα γύρει την πλάστιγγα καθώς οι μετατοπίσεις στο παρελθόν ήταν συνεχείς σε μικρότερο βαθμό προς το Κίεβο και κυρίως προς τη Μόσχα προς μεγάλη ικανοποίηση του Ρώσου προέδρου ο οποίος κερδίζει χρόνο χωρίς να δίνει τίποτα ως αντάλλαγμα.

Το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Κεντρικό στοιχείο στις προσπάθειες της Ουκρανίας να γείρει τις συνομιλίες υπέρ της είναι ένα σχέδιο 20 σημείων, το οποίο ο Ζελένσκι λέει ότι είναι «περίπου 90% έτοιμο».

Το νέο προσχέδιο των 20 σημείων που είναι στο τραπέζι το Κίεβο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση ενός προηγούμενου σχεδίου 28 σημείων που συντάχθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αλλά θεωρείται ευρέως ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε αισιοδοξία για το νέο προσχέδιο, περιγράφοντάς το ως «ένα θεμελιώδες έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου».

Το προσχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης για μια συντονισμένη στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει ξανά στην Ουκρανία.

Ο έλεγχος του ανατολικού Ντονμπάς της Ουκρανίας συνεχίζει να αποτελεί σημείο τριβής στις συνομιλίες μέχρι στιγμής, αλλά τώρα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» θα μπορούσε να είναι μια επιλογή.

Νέες επαφές με τους Ευρωπαίους μετά τη συνάντηση Τραμπ

Η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ θα είναι μόνο η αρχή. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες προκειμένου να τους ενημερώσει για τα όσα συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Υπενθυμίζεται ότι τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες είχε ο Ζελένσκι και το Σάββατο (27/12) στην οποία συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

CNN.gr