Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήσει, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον σοβαρό τραυματισμό ακόμη ενός, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας περιέγραψε το δυστύχημα ως σύγκρουση εν πτήσει μεταξύ ενός ελικοπτέρου Enstrom F-28A και ενός ελικοπτέρου Enstrom 280C πάνω από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Οι πιλότοι ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες.
Μετά τη συντριβή, ένα από τα δύο ελικόπτερα τυλίχθηκε στις φλόγες.
Βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος έδειξε μάλιστα ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα ενώ έπεφτε προς το έδαφος.