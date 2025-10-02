Βαθιά θλίψη επικρατεί στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες, η Ελληνικής καταγωγής Μαρία Νιώτης και η φίλη της Ισαμπέλα Σάλας, έχασαν τη ζωή τους σε φονικό τροχαίο που προκάλεσε 17χρονος γνωστός τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν από τις 5:30, στην οδό Burnside Avenue, έναν ήσυχο δρόμο με όριο ταχύτητας 25 μιλίων. Το μαύρο Jeep Compass του 2021 που οδηγούσε ο δράστης παρέσυρε τα δύο κορίτσια που κινούνταν με ηλεκτρικά ποδήλατα και τράπηκε σε φυγή. Οι δύο μαθήτριες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο υπέκυψαν λίγες ώρες αργότερα.

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τον τελευταίο καιρό τον έβλεπαν συχνά έξω από το σπίτι της Μαρίας Νιώτη, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες ότι την παρακολουθούσε. Συγγενείς και φίλοι κατήγγειλαν ότι σε βάρος του είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα για παρενόχληση και καταδίωξη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση. «Είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα. Είναι απλά μια τραγωδία», είπε φίλη των θυμάτων.

Η μικρή κοινότητα του Κράνφορντ βυθίστηκε στο πένθος. Από το ίδιο βράδυ, δεκάδες άνθρωποι, συγγενείς, συμμαθητές και κάτοικοι, κατέφθασαν στο σημείο της τραγωδίας αφήνοντας λουλούδια και κεριά. «Είναι λυπηρό. Κανείς δεν πρέπει να περνάει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να θάβουμε τα παιδιά μας – αυτά πρέπει να θάβουν εμάς», δήλωσε συγκινημένη μια μητέρα πέντε παιδιών.

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε αγρυπνία με τη συμμετοχή εκατοντάδων κατοίκων, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τις οικογένειες των δύο κοριτσιών. «Αυτό σπάνια συμβαίνει, αλλά όταν γίνεται, όλοι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να δείξουμε αγάπη», είπε η γειτόνισσα Μέρι Κάμπελ.

Protothema.gr