Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με εκτεταμένες πλημμύρες εξακολουθεί να πλήττει την Ισπανία, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές, προκαλώντας τουλάχιστον έναν θάνατο, ενώ δύο άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές.

Η ισπανική κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet έθεσε το βράδυ της Κυριακής πολλές περιοχές της ανατολικής ακτής σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες προειδοποιώντας ότι πάνω από 120 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ενδέχεται να πέσουν μέσα σε μόλις 12 ώρες. Ήδη σε ορισμένες περιοχές είχαν καταγραφεί βροχοπτώσεις άνω των 14 εκατοστών.

Στη Βαλένθια, τουλάχιστον 38 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με τη Guardia Civil, ενώ σωστικά συνεργεία χρησιμοποίησαν φουσκωτές λέμβους για να απεγκλωβίσουν ευάλωτους πολίτες.

Συγκλονιστικά πλάνα από την περιοχή Carcaixent δείχνουν τη διάσωση δύο 90χρονων με μειωμένη κινητικότητα από το ισόγειο σπίτι τους.

Δραματικές διασώσεις και χαλαζοπτώσεις

Η πυροσβεστική επενέβη επίσης για τη διάσωση επτά ατόμων που είχαν παγιδευτεί μέσα σε οχήματα σε ρέμα, ενώ εικόνες από δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια από τις πλημμύρες και αυτοκίνητα βυθισμένα στα νερά κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στην παραθαλάσσια πόλη Xeraco, σφοδρή χαλαζόπτωση σκέπασε τους δρόμους με λευκό στρώμα πάγου.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος στη Βαλενθιανή Κοινότητα, Πιλάρ Μπερναμπέ, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη προσοχή» και να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση.

Νεκρός και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στην Ανδαλουσία

Νοτιότερα, στην Ανδαλουσία, οι πλημμύρες αποδείχθηκαν φονικές. Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στον ποταμό Fahala, στην περιοχή Alhaurín el Grande, κοντά στη Μάλαγα. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για ακόμη δύο αγνοούμενους.

Σύμφωνα με την Πολιτοφυλακή, δύο άνδρες ηλικίας 54 και 53 ετών είχαν χαθεί αφού επιχείρησαν να διασχίσουν πεζή τον φουσκωμένο ποταμό, όταν το όχημά τους ακινητοποιήθηκε από τα νερά. Η σορός του ενός βρέθηκε χιλιόμετρα μακριά, σε γειτονικό δήμο, παρασυρμένη από το ρεύμα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση ενός τρίτου άνδρα στην επαρχία Γρανάδας, ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο ενώ προσπαθούσε να διασχίσει ρέμα με μοτοσικλέτα.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κόστα ντελ Σολ

Περισσότερα από 300 περιστατικά έκτακτης ανάγκης καταγράφηκαν στη Μάλαγα, με τη Μαρμπέγια να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν και οι Aρχές έστειλαν προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι ποταμοί Guadalhorce και Sol έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ σε ορισμένα σημεία τα νερά των πλημμυρών έφτασαν σε ύψος «πολλών μέτρων», σύμφωνα με τις Aρχές.

Φόβοι για επιδείνωση της κατάστασης

Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές η στάθμη των υδάτων αρχίζει να υποχωρεί, οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις παραμένουν σε ισχύ. Πορτοκαλί και κίτρινοι συναγερμοί έχουν εκδοθεί για μεγάλες εκτάσεις της Ανδαλουσίας και της ανατολικής Ισπανίας, με τις Aρχές να προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν.

Την ανησυχία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας εντείνουν οι νωπές, ακόμη, μνήμες από τις καταστροφικές πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους στην ανατολική ακτή της Ισπανίας.

