Τουλάχιστον 15 τουρίστες τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, έπειτα από σύγκρουση δύο τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στη διάσημη ακρόπολη των Ίνκα, το Μάτσου Πίτσου, στο νοτιοανατολικό Περού, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες. Περούβιανο μέσο ενημέρωσης έκανε επίσης λόγο για έναν νεκρό, τον μηχανοδηγό ενός εκ των συρμών, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Οι εθνικότητες των τραυματιών δεν είναι γνωστές μέχρι τώρα.

#Breaking

In Peru, two trains collided on the railway line that transports tourists to Machu Picchu, in #Cusco. So far, no fatalities have been reported; however, there are 15 injured.#Machu_Picchu #Peru https://t.co/eSKGgsLlqYhttps://t.co/3XfFv8IW3S



Two tourist trains, one… pic.twitter.com/woG0Fh5UXk December 30, 2025

Μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, ανάμεσά τους πολλούς ξένους, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Για να φθάσουν στην περίφημη ακρόπολη των Ίνκα, οι επισκέπτες επιβιβάζονται αρχικά σε τρένα, κατόπιν σε λεωφορεία.

Η σύγκρουση έγινε στις 13:20 (τοπική ώρα· 20:20 ώρα Κύπρου) στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την κοινότητα Ογιανταϊτάμπο με το Μάτσου Πίτσου, στον νομό Κούσκο των Άνδεων.

Video: Several Injured After Head-On Passenger Train Collision Near Machu Picchu, Peru https://t.co/BQY5OnHmgA pic.twitter.com/7EqDiY4myM — Cedar News (@cedar_news) December 30, 2025

Η εταιρεία Ferrocarril Transandino, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή, εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι συγκρούστηκαν δυο συρμοί των Inca Rail και PeruRail, προκαλώντας «τραυματισμούς και υλικές ζημιές».

Βίντεο που έστειλαν επιβάτες στο μέσο ενημέρωσης RPP εικονίζουν τουρίστες καθισμένους κατά μήκος των σιδηροτροχιών και τους δυο συρμούς να έχουν υποστεί ζημιές από τη σύγκρουση.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για έναν νεκρό, τον οποίο κατονόμασε ως Ρομπέρτο Κάρδενας, μηχανοδηγό, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε αυτό το στάδιο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κούσκο, τον οποίο επικαλέστηκε το περουβιανό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Andina, αναφέρθηκε σε δεκαπέντε τουρίστες που τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας πως ένας από αυτούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

protothema.gr