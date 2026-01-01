Ο πύργος της ιστορικής εκκλησίας Vondelkerk στο Άμστερνταμ κατέρρευσε πλήρως τα ξημερώματα της Πέμπτης, αφού είχε τυλιχθεί στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Μέρη της κορυφής της ηλικίας 154 ετών εκκλησίας είχαν ήδη καταρρεύσει μετά από δύο ώρες πυρκαγιάς.

De hulpdiensten hebben opgeschaald naar Grip 1 en 'zeer grote brand'. Volg de ontwikkelingen hier:https://t.co/SwkM7lbeiJ pic.twitter.com/WkzkgthpLD January 1, 2026

NEW: Fire Erupts at Amsterdam’s Vondelkerk, Flames Seen at Top of Church



pic.twitter.com/sxTsP2y9fC — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 1, 2026

BREAKING:



The tower of the neo-Gothic Vondelkerk Church in Amsterdam has collapsed aftera fire engulfed the church just after midnight.



It’s believed that youth gangs with fireworks are behind the blaze.



🇳🇱 pic.twitter.com/cTKOlfNluY January 1, 2026

Τα γύρω σπίτια εκκενώθηκαν καθώς η φωτιά εκτόξευε στάχτη και κομμάτια από παλιά ξύλα. Οι πυροσβέστες μάλιστα χτυπούσαν οι ίδιοι κουδούνια για να προειδοποιήσουν τους ενοίκους.

Η εκκλησία Vondelkerk κατασκευάστηκε το 1872 και λειτουργούσε ως το 1977, από τότε όμως διατίθεται για ειδικές χρήσης.

Η πυρκαγιά πιθανόν οφείλεται σε πυροτεχνήματα που πετούσαν συμμορίες νεαρών.

protothema.gr