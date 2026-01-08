Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε την απαγόρευση της ρωσικής σημαίας και κάθε άλλου εθνικού συμβόλου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο θα παρέμενε σε ισχύ ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Αυτό έγινε γνωστό από τη δημόσια σουηδική ραδιοφωνία Sveriges Radio. Η απαγόρευση ισχύει, τόσο για τους συμμετέχοντες στους αγώνες, όσο και για τους οπαδούς στις κερκίδες.

«Η ρωσική σημαία και άλλα σύμβολα που συνδέονται με τη Ρωσία θα απαγορευτούν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου και της Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο», αναφέρει το μέσο.

Ο λόγος για την «υπενθύμιση» αυτής της απαγόρευσης ήταν η εμφάνιση της ρωσικής σημαίας στις κερκίδες κατά τη διάρκεια του Tour de Ski. Μετά τον αγώνα, στον οποίο ο Saveliy Korostelev κατέλαβε την 4η θέση, οι οπαδοί εμφανίστηκαν στο στάδιο με τη ρωσική σημαία.

Οι Ρώσοι αθλητές θα μπορούν να αγωνίζονται ως ουδέτεροι.

Νωρίτερα , είχε αναφερθεί ότι, όπως και στο Παρίσι το 2024, στους Αγώνες του 2026, οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αθλητές δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην τελετή έναρξης, δεν θα συμμετάσχουν σε ομαδικά αγωνίσματα και τα βραβεία που θα κερδίσουν ουδέτεροι αθλητές δεν θα αντικατοπτρίζονται στον πίνακα μεταλλίων.

Εξάλλου, την προηγούμενη μέρα, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε ότι ακόμη και μια πιθανή κατάπαυση του πυρός δεν θα άλλαζε τους όρους συμμετοχής των Ρώσων αθλητών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

