Ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές μαίνονται στην Παταγονία της Αργεντινής, με τις φλόγες να κατακαίνε τη βλάστηση και να αναγκάζουν περισσότερους από 3.000 τουρίστες να απομακρυνθούν.

Τρομακτικά βίντεο καταγράφουν σκηνές πανικού στην Εθνική Οδό 40, κοντά στην περιοχή El Hoyo (σ.σ. Ελ Όγιο), με ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το πύρινο μέτωπο, την ώρα που στήλες καπνού καλύπτουν ολόκληρες κοιλάδες και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι πρώτες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα και εξαπλώθηκαν ραγδαία στη λεγόμενη «Comarca Andina», στην καρδιά των Άνδεων, καταστρέφοντας περίπου 2.000 εκτάρια δασικής και αγροτικής γης.

Περισσότεροι από 350 πυροσβέστες και εθελοντές συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, με τη συνδρομή επίγειων και εναέριων μέσων. Ελικόπτερα, αμφίβια αεροσκάφη και πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έδαφος επιχειρούν υδροφόρα οχήματα, μπουλντόζες και σκαπτικά μηχανήματα.

Grave #incendio 🔥 #forestal 🔥🌲🔥🌲 en #PuertoPatriada en la Cordillera de #Chubut el fuego 🔥 ya cruzó del lado de #Epuyén en Chubut #Argentina 🇦🇷 imágenes de hacé una hora y se encuentra fuera de control pic.twitter.com/U7hijIevwB January 7, 2026

«Η φωτιά είναι εδώ, μόλις 200 μέτρα μακριά. Προσπαθούμε, τουλάχιστον, να σώσουμε τα σπίτια… δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή», περιγράφει εθελοντής πυροσβέστης στην κάμερα του Associated Press, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής αλλά και την αγωνία των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι και οι νυχτερινές εναέριες λήψεις: το φεγγάρι φωτίζει ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο, με ολόκληρα δάση να παραδίδονται στις φλόγες και τη φωτιά να πλησιάζει επικίνδυνα κατοικίες.

🇦🇷 | Imágenes aterradoras provenientes de la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. El incendio forestal está completamente fuera de control y ya ha alcanzado la Ruta 40.



Al menos 3.000 turistas tuvieron que ser evacuados esta semana de varias zonas forestales cercanas… pic.twitter.com/SqwCO6Ri53 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

Εκτεταμένη ξηρασία και ισχυροί άνεμοι

Οι προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνονται από την παρατεταμένη ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, ενώ τα πυκνά νέφη καπνού περιορίζουν δραστικά την ορατότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων στο έδαφος.

Πρόκειται για τη πρώτη μεγάλης κλίμακας δασική πυρκαγιά που καταγράφεται στην Αργεντινή για το 2026, έναν μόλις χρόνο μετά τις χειρότερες φωτιές των τελευταίων δεκαετιών στην Παταγονία, οι οποίες είχαν καταστρέψει δεκάδες χιλιάδες εκτάρια, είχαν αφήσει δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα και είχαν στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Πυρκαγιών της Αργεντινής έχει εκδώσει «κόκκινο συναγερμό» για εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε οκτώ επαρχίες της κεντρικής και νότιας χώρας, τουλάχιστον έως την Παρασκευή.

