Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του κοινοβουλίου στο Ιράν, με ομάδα βουλευτών να συγκεντρώνεται γύρω από το βήμα και να φωνάζει το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική», σύμφωνα με πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το Sky News, τα συνθήματα ακούστηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση ομιλίας του προέδρου της Βουλής, ο οποίος προειδοποίησε για αντίποινα σε περίπτωση ενδεχόμενης στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό μεταδόθηκε από την κρατικά ελεγχόμενη ραδιοτηλεοπτική αρχή IRIB.

Το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική», γνωστό στα περσικά ως «Marg bar Amrika», συνδέεται ιστορικά με την Ισλαμική Επανάσταση και καθιερώθηκε από τον πρώτο ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο οποίος ηγήθηκε της ανατροπής του καθεστώτος του τελευταίου σάχη, που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ, το 1979.

Iran’s parliament speaker warned the U.S. military and Israel would be “legitimate targets” if America strikes the Islamic Republic.



Qalibaf made the threat as lawmakers rushed the dais in the Iranian parliament, shouting: “Death to America!” pic.twitter.com/oO7RXF2MBB — Geo View (@theGeoView) January 11, 2026

Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στο Ιράν και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της χώρας κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη ως αντίδραση στον υψηλό πληθωρισμό και την κακή οικονομική κατάσταση. Πλέον έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις έχοντας πάρει πολιτική τροπή, ενώ έχουν σημειωθεί ταραχές και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τα ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές.

Σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απευθυνόμενος στους βουλευτές, προειδοποίησε τις ΗΠΑ «να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (σ.σ. Ισραήλ), όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», τόνισε ο Καλιμπάφ.

protothema.gr