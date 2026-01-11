Ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τις ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν εδώ και δύο εβδομάδες το Ιράν επέρριψε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τους «ταραχοποιούς και τους τρομοκράτες», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να ακούσει τον λαό και είναι αποφασισμένη να επιλύσει τα οικονομικά του προβλήματα.

Ο Ιρανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι «τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, καίνε τα τζαμιά και επιτίθενται σε δημόσια περιουσία.

«Οι εχθροί του λαού του Ιράν θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία μετά τον πόλεμο των 12 ημερών» σημείωσε επίσης ο Ιρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει την Τεχεράνη σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, τις οποίες χαρακτήρισε «νόμιμους στόχους».

Εξάλλου,πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω του ενδεχομένου αμερικανικής επέμβασης για την υποστήριξη του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα την ιρανική ηγεσία με αντίποινα εάν στοχοποιήσει τους διαδηλωτές που από τις 28 Δεκεμβρίου βγαίνουν μαζικά στους δρόμους κατά του καθεστώτος, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε μια αιματηρή καταστολή.

Το Ιράν ενέτεινε την καταστολή, προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις και κλιμακώνοντας τις προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία επιχειρεί να περιορίσει τη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει το καθεστώς εδώ και χρόνια.

Η αναταραχή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισλαμική Δημοκρατία εμφανίζεται πιο ευάλωτη από ποτέ τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, αλλά και έναν πληθυσμό ολοένα πιο απελπισμένο και οργισμένο.

Εικόνες χάους στα νοσοκομεία της Τεχεράνης – Τουλάχιστον 116 νεκροί

Το CNN κατέγραψε μαρτυρτίες διαδηλωτών που περιέγραψαν εικόνες από ογκωδέστατες διαδηλώσεις, αλλά και ωμής βίας στους δρόμους του Ιράν. Γυναίκα ανέφερε στο αμερικανικό δίκτυο ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε νοσοκομείο.

Γυναίκα γύρω στα 60 και άνδρας 70 ετών περιέγραψαν ότι είδαν ανθρώπους όλων των ηλικιών να βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής, δυνάμεις ασφαλείας που κρατούσαν στρατιωτικά τουφέκια σκότωσαν «πολλούς ανθρώπους», όπως είπαν, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως κινητοποιήσεις λόγω του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, έχουν έκτοτε εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις του Ιράν, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πρόκληση για το ιρανικό καθεστώς εδώ και χρόνια.

Δίνοντας μια σπάνια εικόνα της φύσης των διαδηλώσεων εν μέσω του συνεχιζόμενου μπλακάουτ στο Ίντερνετ, διαδηλωτές από διαφορετικές περιοχές της Τεχεράνης είπαν στο CNN ότι βοήθησαν άνδρα γύρω στα 60, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την καταστολή. Όπως ανέφεραν, είχε περίπου 40 σκάγια στα πόδια του και σπασμένο χέρι.

Προσπάθησαν να τού βρουν ιατρική βοήθεια σε διάφορα νοσοκομεία, αλλά είπαν ότι η κατάσταση ήταν «εντελώς χαοτική».

Iran’s 2nd-largest city Mahhsad has been fully blocked off for a 2nd consecutive night by a massive crowd of anti-regime protesters 100 000+ strong.



They’re blocking roads & setting fires on the streets, creating smoke that makes it difficult for regime snipers to fire at them pic.twitter.com/eKezE0OP3Z — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Άλλοι διαδηλωτές δήλωσαν στο CNN ότι ο αριθμός των ανθρώπων στους δρόμους δεν συγκρινόταν με οτιδήποτε είχαν ζήσει ποτέ στο παρελθόν, περιγράφοντας τις σκηνές ως «απίστευτα όμορφες και γεμάτες ελπίδα».

Λίγο μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το βράδυ της Παρασκευής, η καταστολή έγινε εξαιρετικά βίαιη, σύμφωνα με τους διαδηλωτές.

Téhéran, ce soir.



Mesdames messieurs, nous vous présentons le peuple le plus courageux du monde ! L’Iran va renaître ! pic.twitter.com/ytEhcZXkbs — Association Femme Azadi (@femmeazadi) January 10, 2026

«Δυστυχώς, ίσως χρειαστεί να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι αυτό το καθεστώς δεν θα αποχωρήσει ηττημένο χωρίς εξωτερική παρέμβαση» δήλωσε διαδηλωτής στο CNN.

Ιρανή κοινωνική λειτουργός που συμμετείχε σε διαμαρτυρία στην Τεχεράνη την Παρασκευή είπε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε και μετατράπηκε σε «εφιάλτη», όταν οι αρχές επιτέθηκαν στους διαδηλωτές. «Σφαίρες, ποιος ξέρει τι άλλο, δακρυγόνα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα χρησιμοποιούσαν», είπε. «Ήταν τρομακτικό».

Ανέφερε ότι είδε ένα κορίτσι να δέχεται πλήγμα από τέιζερ στον λαιμό «μέχρι που λιποθύμησε» και ότι ο γιος μιας συναδέλφου της ήταν ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους που σκοτώθηκαν.

Ιρανοί υγειονομικοί και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν και άλλες φρικιαστικές σκηνές στο φιλομεταρρυθμιστικό μέσο IranWire.

Την Παρασκευή, στη νότια πόλη Σιράζ, το ιατρικό προσωπικό περιέθαλπε γυναίκα που είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιες σκηνές στη ζωή μου» ακούγεται να λέει ένας από τους υγειονομικούς σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο IranWire. «Οι ξεδιάντροποι τη χτύπησαν με σφαίρα στο κεφάλι και στον λαιμό. Έχετε ιδέα πόσους ασθενείς έχουμε μέχρι τώρα;».

Γιατρός στην ανατολική πόλη Νεϊσαμπούρ δήλωσε ότι ελεύθεροι σκοπευτές πυροβολούσαν τους διαδηλωτές από τις ταράτσες κτιρίων την Παρασκευή. Εξαμελής οικογένεια που περνούσε από το σημείο δέχθηκε πυρά, όπως και η νοσηλεύτρια μιας ηλικιωμένης γυναίκας, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, είπε ο γιατρός.

Αφού οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών στο Νατζαφαμπάντ την Πέμπτη, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μονταζερί, σύμφωνα με ιατρική πηγή εκεί.

«Οι άνθρωποι έτρεχαν στο νοσοκομείο για να πάρουν τα σώματα των παιδιών τους και τα έπαιρναν και τα έθαβαν με τα ίδια ρούχα που φορούσαν», είπε μέλος του ιατρικού προσωπικού. Στον ιρανικό μουσουλμανικό πολιτισμό, οι νεκροί συνήθως πλένονται και στη συνέχεια τυλίγονται με σάβανο πριν από την ταφή.

#Breaking: the number of murdered protesters across #Iran is estimated to be above 400. The #IRGC is using its sniper to murder protesters in #Tehran. According to eyewitness reports who recorded the following videos at the Kahrizak Forensic Medicine Center, south of #Tehran… pic.twitter.com/4UXOlD0Smw — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 11, 2026

Ο Μοχάμαντ Λεσανπεζέσκι, γιατρός στο Σικάγο με σπουδές στην Τεχεράνη, δήλωσε στο CNN ότι φίλοι του που εργάζονται σε ιρανικά νοσοκομεία δεν προλαβαίνουν να περιθάλπουν διαδηλωτές.

«Ορθοπεδικός χειρουργός είπε ότι είχαν πολλά πτώματα στα επείγοντα, τουλάχιστον 30 άτομα που είχαν πυροβοληθεί στα άκρα» ανέφερε ο Λεσανπεζέσκι.

Οι φίλοι του τού είπαν επίσης ότι στο Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο Φαραμπί στην Τεχεράνη καταγράφηκαν περίπου 200-300 περιστατικά ασθενών με σκάγια στα μάτια.

Η Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, εκτίμησε το Σάββατο ότι τουλάχιστον 78 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 14 ημέρες.

Η ίδια οργάνωση, που επικεντρώνεται στο Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 38 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Τουλάχιστον επτά από τους διαδηλωτές που σκοτώθηκαν ήταν κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τη HRANA. Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον 2.638 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

«Με βάση τα συγκεντρωτικά δεδομένα έως το τέλος της 14ης ημέρας, έχουν καταγραφεί 574 σημεία διαμαρτυριών σε 185 πόλεις και σε όλες τις 31 επαρχίες της χώρας», ανέφερε η οργάνωση. Ο αριθμός των σημείων είναι αθροιστικός, ξεκινώντας από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο, 100 άτομα συνελήφθησαν στην επαρχία Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη, για διατάραξη της δημόσιας τάξης και πρόκληση «ταραχών», σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που μίλησε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το CNN δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς των νεκρών ή των συλληφθέντων.

Νέο κάλεσμα σε διαδηλώσεις σήμερα το βράδυ απηύθυνε μέσω social media και ο γιος του σάχη Ρεζλα Παχλεβί:

My compatriots,



By your widespread and courageous presence in the streets across Iran for the third consecutive night, you have severely weakened Khamenei’s repressive apparatus and his regime. Reliable reports have reached me indicating that the Islamic Republic is facing a… https://t.co/pJGMpsmBKU — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026

