Σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές προκάλεσαν οι συνθήκες παγετού στην Κεντρική Ευρώπη, οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βιέννης τουλάχιστον έως τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Κύπρου) και στον περιορισμό των πτήσεων στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των δύο αεροδρομίων.

Prague airport today: Passengers standing outside the plane in freezing, snowy weather, smoking cigarettes and waiting for the flight to depart or be canceled. 🥶 pic.twitter.com/093BorvWhN January 9, 2026

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας λόγω των καιρικών συνθηκών

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Κύπρου), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

skai.gr