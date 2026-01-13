«Ψευδείς ειδήσεις και ύβρεις» χαρακτηρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο τα «πυρά» της Μόσχας κατά Βαρθολομαίου, η οποία τον κατηγόρησε πως «στόχος του είναι ο εκτοπισμός της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».

«Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του» αναφέρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε ανακοίνωσή του.

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Μάλιστα, σημειώνει πως «από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα».

cnn.gr