Σφοδρή καταιγίδα στην πολιτεία Βικτώρια της Αυστραλίας προκάλεσε σήμερα ξαφνικές πλημμύρες αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν τον Μεγάλο Ωκεάνιο Δρόμο.

Πρόκειται για έναν από τους πιο διάσημους και γραφικούς παραθαλάσσιους δρόμους στον κόσμο, μήκους 240 χλμ.

Καταστροφές από τις πλημμύρες στην Αυστραλία

Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα. Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση για τις πόλεις κατά μήκος του Μεγάλου Ωκεάνιου Δρόμου, ενός διάσημου τουριστικού προορισμού.

Η προειδοποίηση ανέφερε ότι “πολύ επικίνδυνες συνθήκες προκαλούνται από μια σφοδρή καταιγίδα και από ξαφνικές πλημμύρες” και σε αυτήν γινόταν έκκληση προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ένα μεγάλο τμήμα του Δρόμου έκλεισε και για τις δύο κατευθύνσεις.

Australia. If the animals don't get you, the weather will. https://t.co/CCftuDAfOA January 15, 2026

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στον ωκεανό και 6.500 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

BREAKING: Cars have been swept out to sea by flash flooding in Victoria. Dramatic video shared with 7NEWS showed multiple vehicles at the mercy of the swollen Wye River being pushed towards the beach. 📌 DETAILS: https://t.co/Qg0jIHtz6B #flood #flashfood #greatoceanroad #victoria… pic.twitter.com/INm5rStZvm January 15, 2026

Διασώστες βοηθούν τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητά τους καθώς πλημμύρισαν χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων, δήλωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης ABC Radio.

Πριν από λίγες μέρες ο Μεγάλος Ωκεάνιος Δρόμος είχε κλείσει εξαιτίας των πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση εν μέσω ενός σφοδρού κύματος καύσωνα.

iefimerida.gr