Χιονοστιβάδα μεγάλης έκτασης εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15/1) στο χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία της Ρωσίας, με τεράστιες μάζες χιονιού να κατεβαίνουν με ορμή τις πλαγιές και να σκεπάζουν τμήματα των εγκαταστάσεων.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που εκδηλώνεται η χιονοστιβάδα, με μεγάλους όγκους χιονιού να κατεβαίνουν τις πλαγιές του βουνού Έλμπρους πολύ γρήγορα σκεπάζοντας τμήματα του χιονοδρομικού κέντρου και περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις και πίστες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τοπικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε συναγερμό, ενώ ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν για προληπτικούς ελέγχους στην περιοχή, καθώς υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους βρίσκεται στον Καύκασο και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για σκιέρ και ορειβάτες, αντιμετωπίζει συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της κατάστασης.