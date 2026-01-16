Χιονοστιβάδα μεγάλης έκτασης εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15/1) στο χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία της Ρωσίας, με τεράστιες μάζες χιονιού να κατεβαίνουν με ορμή τις πλαγιές και να σκεπάζουν τμήματα των εγκαταστάσεων.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που εκδηλώνεται η χιονοστιβάδα, με μεγάλους όγκους χιονιού να κατεβαίνουν τις πλαγιές του βουνού Έλμπρους πολύ γρήγορα σκεπάζοντας τμήματα του χιονοδρομικού κέντρου και περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις και πίστες.

Holy shit, this morning this is scary! A massive avalanche struck the Elbrus Resort in Kabardino-Balkaria, Russia 🇷🇺 on January 15. pic.twitter.com/cl0RxbvlWS January 15, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τοπικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε συναγερμό, ενώ ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν για προληπτικούς ελέγχους στην περιοχή, καθώς υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

❄️TURISTAS CAPTAN UNA GRAN AVALANCHA DE NIEVE CERCA DEL MONTE



Los turistas capturaron una avalancha descendiendo de una montaña en el Cáucaso Norte de Rusia, cerca del Monte Elbrus. Nadie resultó herido.#Avalancha #Turistas #Canal26 pic.twitter.com/O7qrgvwgNm January 16, 2026

Το χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους βρίσκεται στον Καύκασο και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για σκιέρ και ορειβάτες, αντιμετωπίζει συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της κατάστασης.

protothema.gr