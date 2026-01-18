Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Κόρδοβα της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος και βοηθούν στον απεγκλωβισμό επιβατών που έχουν παγιδευτεί.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη και συρμός στο δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα.

Μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού, όταν το τρένο από τη Μάλαγα από άγνωστη αιτία εκτροχιάστηκε και χτύπησε δύο βαγόνια του τρένου που βρισκόταν σε παράπλευρη γραμμή και είχε προορισμό την Ουέλβα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης της σύγκρουσης ήταν να εκτροχιαστούν συρμοί και του δεύτερου τρένου.

Στα τρένα επέβαιναν συνολικά 317άνθρωποι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Imágenes del interior de uno de los trenes que ha descarrilado en Córdoba



Un trabajador se dirige a los pasajeros para pedir colaboración y tranquilidad tras el accidente

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj January 18, 2026

Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮‍💨

Μαρτυρίες επιβατών μιλούν για μια σφοδρή σύγκρουση «που έμοιαζε με σεισμό».

Πολλοί από τους επιβάτες αναγκάστηκαν να ανέβουν στην οροφή ενός από τα βαγόνια για να μπορέσουν να βγουν ενώ άλλοι έσπασαν τα παράθυρα με τα σφυριά έκτακτης ανάγκης.

El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga – Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha – Huelva , que también ha descarrilado.

Πηγές του σιδηροδρομικού τομέα εξέφρασαν στο 20minutos την έκπληξή τους για το περιστατικό που συνέβη σε απόλυτα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, κάτι που κανονικά θα μείωνε την πιθανότητα ενός τέτοιου συμβάντος. «Είναι πολύ περίεργο και δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα μπορούσε να έχει συμβεί», δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας από την Ανδαλουσία στην Ισπανία έχει ανασταλεί. Στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο συνεχίζεται κανονικά.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πούεντε, στο κέντρο έκτακτης ανάγκης της Renfe στο σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης για να παρακολουθήσει την αντίδραση των Αρχών.

