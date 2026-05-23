Δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά το Σάββατο (23/5) στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, με αποτέλεσμα 27 άνθρωποι να τραυματιστούν, πέντε εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιπλέον 28 άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο συρμοί συγκρούστηκαν μετωπικά στη συμβολή των οδών Berliner Allee και Graf-Adolf-Straße, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, οι επιβάτες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.

Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf sind 27 Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr. https://t.co/EFjS13s4iv pic.twitter.com/ZCPdP23xJV — FOCUS online (@focusonline) May 23, 2026

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

