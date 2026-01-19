Σε τουλάχιστον 11 ανέρχονται οι νεκροί από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, ενώ οι Αρχές αναζητούν περισσότερους από 60 αγνοούμενους, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτιρίου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης και έκαιγε για περισσότερο από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Today's fire at Gul Plaza in Karachi has once again starkly revealed the bitter truth that this city is not plagued by accidents, but by persistent neglect. Flames soared high, fear spread, the earnings of hard labor turned to ashes in 1 night. 🇵🇰🔥💔🥺#GulPlazaFire #GulPlaza pic.twitter.com/QfvO5NHLAZ January 18, 2026

Έπειτα από πάνω από 24 ώρες προσπαθειών κατάσβεσης, οι πυροσβέστες άρχισαν χθες, Κυριακή, να προσπαθούν να κρυώσουν τα συντρίμμια και να τα καθαρίσουν, αν και αυξάνονται οι ανησυχίες ότι μπορεί να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σ’ αυτά άνθρωποι.

Ο γιατρός της αστυνομίας δρ. Σουμάγια Σαϊέντ είπε στο Ρόιτερς ότι ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 11, ενώ ο δήμαρχος του Καράτσι Μουρτάζα Ουάχαμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων.

Πυροσβέστες είπαν ότι το κτίριο, που στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, δεν είχε εξαερισμό με αποτέλεσμα το εμπορικό κέντρο να γεμίσει πυκνό καπνό και να επιβραδυνθούν οι προσπάθειες των διασωστών να φθάσουν στους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

«Φαίνεται πως προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα», δήλωσε χθες για την πυρκαγιά σε δημοσιογράφους στον τόπο της καταστροφής ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας Σιντ, ο Τζαβέντ Άλαμ Όντο, προσθέτοντας ότι η διαμόρφωση του εμπορικού κέντρου και η παρουσία εύφλεκτων υλικών, όπως χαλιά και κουβέρτες, έκαναν τη φωτιά να συνεχίζει σε διάφορα σημεία να σιγοκαίει.

I can't write what I saw. The misery I witnessed can't be put in words. Mothers crying for their young sons & daughters. Fathers waiting for his children bodies. Not just the bodies but recognisable dead bodies. State killed people in Gul Plaza fire. Administration killed them. pic.twitter.com/RzKElbpAeH January 18, 2026

Μέχρι χθες, Κυριακή, το βράδυ, μεγάλα τμήματα του κτιρίου είχαν καταρρεύσει. Διασώστες προειδοποίησαν ότι η δομή που έχει απομείνει είναι ασταθής και μπορεί να καταρρεύσει περαιτέρω.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, οι αρχές έλαβαν την πρώτη ειδοποίηση για την πυρκαγιά στις 10:38 μ.μ. (19:38 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου, πληροφορούμενοι ότι είχαν πιάσει φωτιά καταστήματα του ισογείου. Μέχρι να φθάσουν οι πυροσβέστες, οι φλόγες είχαν ήδη επεκταθεί στους επάνω ορόφους, σε μεγάλο μέρος του κτιρίου.

Dozens are dead, over 50 missing, and the fire is still not fully under control. The blaze at Karachi’s Gul Plaza mall, linked directly or indirectly to Dawood Ibrahim’s family, has sent shockwaves. A newly hired peon in the mall admin dept is suspected & has fled Pakistan. pic.twitter.com/npuU8cNecz — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) January 19, 2026

Καταστηματάρχες και κάτοικοι είπαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η καθυστερημένη απάντηση της πυροσβεστικής, καθώς και ελλείψεις σε νερό και εξοπλισμό εμπόδισαν τις αρχικές προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

protothema.gr