Η Δανία εισηγείται την έναρξη αποστολών επιτήρησης του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, όπως ανέφερε ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν, σηματοδοτώντας κίνηση ενίσχυσης της συμμαχικής παρουσίας στην περιοχή.

«Το έχουμε προτείνει, ο γενικός γραμματέας ( του ΝΑΤΟ) το έχει σημειώσει και νομίζω ότι μπορούμε τώρα να ορίσουμε ένα πλαίσιο για το πώς αυτό μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί», δήλωσε ο Πούλσεν στην δανική τηλεόραση

Η αναφορά έγινε αμέσως με τη συνάντηση του Δανού αξιωματούχου με τον επικεφαλής της βορειοατλαντικής συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Επιπλέον στρατεύματα της Δανίας στη Γροιλανδία

Η Δανία απέστειλε επιπλέον στρατεύματα στη Γροιλανδία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση βίας για την κατάληψη του αχανούς αρκτικού νησιού.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κοπεγχάγης ανακοίνωσαν ότι ένα αεροπλάνο με «ουσιαστική συμβολή» στρατιωτών και τον επικεφαλής του στρατού της χώρας μεταβαίνει στο Κανγκερλουσουάκ, στα δυτικά της αυτόνομης περιοχής.

Σύμφωνα με τις αναφορές ιστοτόπων παρακολούθησης πτήσεων το αεροπλάνο ήταν ένα από τα δύο αεροσκάφη Hercules που κατευθύνονταν προς τη Γροιλανδία.

Νωρίτερα Γερμανία και Γαλλία ζήτησαν μια «σαφή» ευρωπαϊκή απάντηση στις απειλές του Τραμπ για δασμούς, παρόλο που προέτρεψαν για αποκλιμάκωση.

nautemporiki.gr