Ύστερα από μία πολύ «πολύ παραγωγική» συνάντηση με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως παίρνει πίσω την απειλή που είχε διατυπώσει προ ημερών για την επιβολή των δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδια του για την κατάκτηση της Γροιλανδίας.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέλυσε το σκεπτικό του λέγοντας στην ανάρτηση του ότι «Έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής».

Στην συνέχεια, πρόσθεσε ότι «Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου». Ο Τραμπ αναφέρει ότι θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το Golden Dome.

«Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, ανάλογα με τις ανάγκες, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις – Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

