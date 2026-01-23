Στη θητεία του στο Αφγανιστάν και στις απώλειες που υπέστησαν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε ο πρίγκιπας Χάρι, απαντώντας σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι νατοϊκές δυνάμεις στη χώρα «ήταν λίγο πιο πίσω από την πρώτη γραμμή».

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ξεσήκωσε αντιδράσεις από πολιτικούς στη Βρετανία, αλλά και βετεράνους όπως και οικογένειες πεσόντων στρατιωτών.

«Το 2001, το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το Άρθρο 5 για πρώτη – και μοναδική – φορά στην ιστορία», αναφέρει στη δήλωσή του ο πρίγκιπας που είχε υπηρετήσει στη χώρα.

Όπως προσθέτει «αυτό σήμαινε ότι κάθε σύμμαχο κράτος ήταν υποχρεωμένο να σταθεί στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν, για την προάσπιση της κοινής μας ασφάλειας. Οι σύμμαχοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα».

UK citizens are sharing old battlefield footage to rebut Donald Trump’s claim that UK forces in Afghanistan “stayed a little back, off the front lines,” circulating clips from 2007–2008 that show Prince Harry serving in active combat zones beside Apache helicopters. https://t.co/F2aFT747iH pic.twitter.com/WFNfEy4A0m January 23, 2026

Και συνεχίζει: «Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους για μια ζωή εκεί. Και έχασα φίλους εκεί. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 457 νεκρούς στρατιωτικούς.

» Χιλιάδες ζωές άλλαξαν για πάντα. Μητέρες και πατέρες έθαψαν γιους και κόρες. Παιδιά έμειναν χωρίς γονείς. Οι οικογένειες έμειναν να φέρουν το βάρος.

» Αυτές οι θυσίες αξίζουν να αναφερθούν με ειλικρίνεια και σεβασμό, καθώς όλοι παραμένουμε ενωμένοι και πιστοί στην υπεράσπιση της διπλωματίας και της ειρήνης».

Trump on NATO:



“I've always said, will they be there if we ever needed them? That's the ultimate test. I'm not sure of that. We've never needed them. They'll say they sent some troops to Afghanistan & this or that. And they did. They stayed a little back, off the front lines” pic.twitter.com/5Tv7EGrEBC January 22, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο Fox είπε ότι «δεν ήταν σίγουρος» ότι η συμμαχία θα είναι στο πλευρό των ΗΠΑ αν ποτέ τη χρειαζόταν.

Εξήγησε ότι «ποτέ δεν τους χρειαστήκαμε, αλήθεια ποτέ δεν τους ζητήσαμε τίποτα» και πρόσθεσε ότι «Θα πουν ότι έστειλαν λίγα στρατεύματα στο Αφγανιστάν. Το έκαναν και έμειναν λίγο πίσω, πιο πέρα από τις πρώτες γραμμές».

Το BBC ζήτησε από τον Λευκό Οίκο διευκρινίσεις για τη δήλωση του προέδρου.

«Οι συνεισφορές των ΗΠΑ στη Συμμαχία είναι τεράστιες σε σχέση με τον άλλων χωρών», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Άννα Κέλι και πρόσθεσε ότι η υπόσχεση του Τραμπ να αυξήσουν οι άλλες χώρες τον αμυντικό προϋπολογισμό στο 5% «βοηθά την Ευρώπη να πάρει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της».

Και φυσικά θυμήθηκε τη Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ είναι μόνος εταίρος του ΝΑΤΟ που μπορεί να προστατεύσει τη Γροιλανδία. Ο πρόεδρος είναι ο μόνος που μπορεί να προωθήσει τα συμφέρονται το ΝΑΤΟ εκεί», δήλωσε η Κέλι.

Συνολικά 51 χώρες (μεταξύ τους και η Ελλάδα) έστειλαν στρατεύματα στο Αφγανιστάν. Από αυτές οι 24 κατέγραψαν απώλειες.

Οι περισσότεροι θάνατοι ήταν Αμερικανών με συνολικά 2.465 ενώ ακολουθούν οι Βρετανοί με 457 και οι Καναδοί με 158.

Αν μεταφράσουμε τους αριθμός των θανάτων σε σχέση με τον πληθυσμό, οι ΗΠΑ είχαν 7,9 θανάτους ανά εκατομμύριο, η Δανία με 7,7 θανάτους, η Βρετανία με 7,2 θανάτους και η Εσθονία με 6,7 θανάτους.

