Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Detroit Metro Airport, όταν άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του στον χώρο check-in του αεροδρομίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στους επιβάτες και το προσωπικό.

Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 τοπική ώρα. Βίντεο από το σημείο δείχνουν το όχημα να έχει ακινητοποιηθεί στο εσωτερικό του McNamara Terminal, του μεγαλύτερου terminal του αεροδρομίου, αφού πρώτα διέσπασε την είσοδο και κατέληξε στα γκισέ της Delta Air Lines.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφεραν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή που το αυτοκίνητο εισέβαλε στο κτίριο και προσέκρουσε σε σημείο έκδοσης εισιτηρίων. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο οδηγός βγήκε από το όχημα και άρχισε να φωνάζει, χωρίς να είναι σαφές τι έλεγε ή ποια ήταν τα κίνητρά του.

🚨 BREAKING: Chaos at Detroit Airport 🚨

A man drove a Mercedes-Benz straight through the entrance of DTW’s McNamara Terminal and slammed into the Delta check-in/baggage area Friday night around 8:30 PM.



Bystander videos show the car inside the terminal, debris everywhere, and… pic.twitter.com/3ZNVilk0rD — ASNA (@AkhbarSite) January 24, 2026

Αστυνομικές δυνάμεις και πράκτορες της Transportation Security Administration (TSA) έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Ο άνδρας, που φορούσε μαύρη φανέλα των Detroit Lions, συνελήφθη και απομακρύνθηκε από τον χώρο υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ φέρεται να φώναζε την ώρα που τον οδηγούσαν εκτός terminal.

Στελέχη του αεροδρομίου και δυνάμεις ασφαλείας έχουν περικυκλώσει το αυτοκίνητο που εισέβαλε στο McNamara Terminal του Detroit Metro Airport, το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην είσοδο του terminal.

Στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες παρείχαν πρώτες βοήθειες σε έξι άτομα.

Ένα φορείο έχει τοποθετηθεί μπροστά από το σημείο όπου το αυτοκίνητο διέσπασε την είσοδο του terminal, ξηλώνοντας τις πόρτες από τους μεντεσέδες και σκορπίζοντας θραύσματα γυαλιού σε όλο τον χώρο.

«Η αντίδραση ήταν αστραπιαία, ευτυχώς. Αστυνομία, TSA, όλοι ήταν εκεί μέσα σε δευτερόλεπτα», δήλωσε επιβάτης που βρισκόταν στο αεροδρόμιο τη στιγμή του συμβάντος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αρχής Αεροδρομίων της Κομητείας Γουέιν παρείχε πρώτες βοήθειες σε έξι άτομα στο σημείο. Η Delta Air Lines ανέφερε ότι δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, αν και τρεις εργαζόμενοι της εταιρείας εξετάστηκαν προληπτικά από διασώστες, καθώς ήρθαν σε επαφή με συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της πρόσκρουσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του οδηγού. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών στην είσοδο του terminal, με μεταλλικά πλαίσια και θραύσματα γυαλιού να καλύπτουν το δάπεδο.

protothema.gr