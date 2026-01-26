Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στην πόλη Σαλαμάνκα, στην πολιτεία Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 17:20 τοπική ώρα, την ώρα που διεξαγόταν ερασιτεχνικός ποδοσφαιρικός αγώνας στα γήπεδα Campos de las Cabañas, στη συνοικία Loma de Flores.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένοπλοι έφτασαν στο σημείο με δύο αγροτικά οχήματα. Τέσσερις από αυτούς κατέβηκαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τους παρευρισκόμενους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά. Οι πυροβολισμοί διήρκεσαν αρκετά λεπτά και ακούστηκαν μέχρι την πόλη Ιραπουάτο, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων.

🚔🚑 Comando armado ultimó a once personas en #Salamanca, Guanajuato



Noticias con Moctezuma



— Noticias con Moctezuma (@Joselmoctezuma) January 26, 2026

Χάος στο γήπεδο και δεκάδες κάλυκες

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες ήταν χαοτική, με σορούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίες να καλούν σε βοήθεια και συγγενείς να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Στο σημείο εντοπίστηκαν περίπου 100 κάλυκες.

Παραϊατρικό προσωπικό επιβεβαίωσε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ένα ακόμη θύμα υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά σε νοσοκομείο. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, με αρκετούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

#ULTIMAHORA

🚨TERROR EN #GUANAJUATO; ATAQUE EN CAMPO DE #FUTBOL DEJA 11 MUERTOS

esta tarde un comando armado disparó contra los asistentes de un partido en la colonia Loma de Flores, municipio de #Salamanca.

El ataque es la peor masacre del 2026#violencia @estados @LibiaDennise pic.twitter.com/CU3FgSI4wp January 26, 2026

Επιχείρηση χωρίς συλλήψεις μέχρι στιγμής

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Μεξικανικού Στρατού, της Εθνοφρουράς, της Πολιτειακής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας Σαλαμάνκα. Παρά τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε στην περιοχή, οι δράστες διέφυγαν και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης, τα οποία παραμένουν άγνωστα.

protothema.gr