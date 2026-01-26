Στιγμές τρόμου βίωσαν Ρώσοι τουρίστες στη Σρι Λάνκα, όταν ελέφαντας επιτέθηκε στο mini bus που τους μετέφερε.

Το ζώο, αναζητώντας φρούτα, ξερίζωσε την πόρτα του οχήματος, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Όπως ανακάλυψε το ρωσικό δίκτυο SHOT, μια οικογένεια με ένα παιδί και τους φίλους τους ταξίδευαν σε ένα εθνικό πάρκο με το ενοικιαζόμενο όχημα. Κάποια στιγμή, τους σταμάτησε ένας ελέφαντας τριών τόνων.

Σύμφωνα με τους ντόπιους, τα έξυπνα ζώα συχνά πλησιάζουν τους τουρίστες στο δρόμο για να πάρουν διάφορες λιχουδιές και, μετά από «δωροδοκία», αφήνουν το όχημα να περάσει. Ωστόσο, μια Ρωσίδα έδωσε στον ελέφαντα ένα φρούτο, εξοργίζοντας τον ελέφαντα: είτε η λιχουδιά δεν ήταν νόστιμη, είτε η μερίδα ήταν πολύ μικρή. Ο τετράποδος γίγας ταρακούνησε άγρια ​​το μικρό λεωφορείο, ξεριζώνοντας την πόρτα και παραλίγο να το αναποδογυρίσει ρίχνοντας το πάνω στους Ρώσους, οι οποίοι πανικοβλήθηκαν και εγκατέλειψαν το όχημα όπως – όπως.

Μετά από λίγα λεπτά, το άτακτο ζώο ηρέμησε και οι τουρίστες συνέχισαν το ταξίδι τους. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

skai.gr