Σε βίντεο καταγράφηκε η σοκαριστική στιγμή κατά την οποία ένα μωρό έπεσε από αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, στο κέντρο πολυσύχναστης διασταύρωσης στο Φούλερτον της Καλιφόρνια.

Η μητέρα του βρέφους, η 35χρονη Ζακλίν Χερνάντεζ, συνελήφθη τη Δευτέρα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκου σε βαθμό κακουργήματος.

Στο βίντεο διακρίνεται να τρέχει για να αρπάξει το 19 μηνών παιδί της, και το αυτοκίνητο που ερχόταν από πίσω να φρενάρει την τελευταία στιγμή. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 20ής Ιανουαρίου, όταν το μαύρο SUV της Χερνάντεζ έστριβε αριστερά στη διασταύρωση της λεωφόρου W. Malvern και της οδού N. Euclid, και το παιδί έπεσε από την πλευρά του συνοδηγού, σύμφωνα με την αστυνομία. Το νήπιο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Μέρες αργότερα, ένας μάρτυρας έδωσε πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη της Χερνάντεζ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Φούλερτον. Η Κρίστι Γουέλς, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Αστυνομικού Τμήματος, δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι είναι «ευγνώμων» που το παιδί δεν υπέστη περαιτέρω τραυματισμούς και υπενθύμισε στους γονείς να χρησιμοποιούν παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. «Μπορεί να σώσει τη ζωή του παιδιού σας», είπε. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η αστυνομία ενθαρρύνει όποιον έχει περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα του Φούλερτον.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, τα παιδιά κάτω των 2 ετών «θα πρέπει να ταξιδεύουν σε παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με φορά προς τα πίσω», εκτός εάν το παιδί είναι 12 κιλά ή περισσότερο ή έχει ύψος 120 εκατοστά ή περισσότερο. «Το παιδί πρέπει να ασφαλίζεται με τρόπο που να συμμορφώνεται με τα όρια ύψους και βάρους που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου», αναφέρει η ιστοσελίδα της California Highway Patrol. Τα παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούνται μπροστά από ενεργό αερόσακο. Τα παιδιά πρέπει επίσης να κάθονται στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου μέχρι την ηλικία των 8 ετών.

