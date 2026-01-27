Ένας Ιρανός μεγιστάνας, ονόματι Αλί Ανσάρι, με τρία διαβατήρια μεταξύ των οποίων από την Κύπρο, υπόκειται σε κυρώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ως φερόμενος χρηματοδότης των Ιρανών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ο εν λόγω επιχειρηματίας έχει διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η οικογένεια του Ανσάρι συνδέεται με την ιρανική τράπεζα Ayandeh. Αφότου αυτή η τράπεζα κατέρρευσε τον περασμένο μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις στον εν λόγω Ιρανό επιχειρηματία και πάγωσε τα περιουσιακά του στοιχεία στο Λονδίνο.

Με βάση το κατηγορητήριο, ο Ανσάρι χαρακτηρίζεται «διεφθαρμένος Ιρανός τραπεζίτης και επιχειρηματίας», ενώ παρουσιάζεται να έχει παράλληλα χρηματοδοτήσει και το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μέλη του οποίου έχουν όμως κατηγορηθεί για τους θανάτους χιλιάδων διαδηλωτών στο Ιράν.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν οι FT, ο Ανσάρι κατάφερε τα τελευταία χρόνια, μέσα από ένα δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών που ελέγχει, να αποκτήσει επιχειρήσεις και πολυτελή ακίνητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο εν λόγω Ιρανός μεγιστάνας έχει τρία διαβατήρια: Ιράν, Κύπρου και Αγίου Χριστόφορου και Νέβις (Saint Kitts and Nevis‎‎). Ο ίδιος προς το παρόν δεν βρίσκεται στη λίστα με τα πρόσωπα στα οποία έχει επιβάλει κυρώσεις η Ε.Ε. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι FT, η περίπτωσή του φανερώνει πώς «μεγιστάνες που πρόσκεινται στο ιρανικό καθεστώς έχουν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου εκείνοι να αποκλειστούν από τις δυτικές οικονομίες».

Ενδεικτικά, ο Ανσάρι παρουσιάζεται να ελέγχει ένα ξενοδοχείο 164 δωματίων στη Μαγιόρκα, το «Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar». Φέρεται, επίσης, να έχει μερίδιο στο Schlosshotel Kitzbühel, ένα πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο στις αυστριακές Αλπεις. Επιπλέον, παρουσιάζεται να έχει δύο ξενοδοχεία στη Γερμανία: το «Hilton Frankfurt City Centre» και το «Hilton Frankfurt Gravenbruch» καθώς και το εμπορικό κέντρο Bero Oberhausen, το οποίο βρίσκεται κι αυτό εντός των γερμανικών συνόρων.

Σε δήλωσή του στους FT, ο δικηγόρος του αναφέρει: «Ο πελάτης μας αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε ποτέ οποιαδήποτε οικονομική σχέση με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν».

