Ποινική δίωξη για σεξουαλική επίθεση άσκησαν οι εισαγγελικές αρχές στη Βρετανία σε βάρος του πρώην βουλευτή του Εργατικό Κόμμα, Κόνορ ΜακΓκίν, για υπόθεση που φέρεται να σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, μια γυναίκα κατήγγειλε τον ΜακΓκίν το 2022 για σεξουαλική επίθεση, με τις αρχές να καταλήγουν ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης. Η Αντεισαγγελέας του Νότιου Λονδίνου, Τζέσικα Γουόκερ, δήλωσε ότι η δίωξη είναι «προς το δημόσιο συμφέρον».

Η κομματική ιδιότητα του 41χρονου ΜακΓκίν είχε ανασταλεί το 2022, έπειτα από τη μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του. Ο ίδιος παρέμεινε ανεξάρτητος βουλευτής έως τις Βουλευτικές Εκλογές του 2024, οπότε και δεν επανεξελέγη.

Ο πρώην βουλευτής αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου τον επόμενο μήνα, όπου και θα κληθεί να απαντήσει στις κατηγορίες που του αποδίδονται.

