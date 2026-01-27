Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των επικοινωνιών στο κέντρο της βρετανικής εξουσίας προκαλούν οι αποκαλύψεις ότι χάκερ με στήριξη από το κινεζικό κράτος παρακολουθούσαν επί σειρά ετών κινητά τηλέφωνα ανώτερων αξιωματούχων στην Ντάουνινγκ Στριτ, εκθέτοντας ευαίσθητες κυβερνητικές επικοινωνίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, η κατασκοπευτική επιχείρηση των χάκερ είχε ως στόχο στενούς συνεργάτες των πρώην πρωθυπουργών Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ, την περίοδο 2021-2024.

Αν και παραμένει ασαφές εάν τα κινητά των ίδιων των πρωθυπουργών είχαν παραβιαστεί, πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι η επιχείρηση «έφτασε μέχρι την καρδιά του Ντάουνινγκ Στριτ», εκθέτοντας ευαίσθητες κυβερνητικές επικοινωνίες στο Πεκίνο.

Η επιχείρηση «Salt Typhoon»

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αποδίδουν τις επιθέσεις σε μια εκτεταμένη κινεζική επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας με την κωδική ονομασία «Salt Typhoon».

Η ίδια επιχείρηση φέρεται να στοχοποίησε και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας πληροφοριών Five Eyes: την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία.

Οι παραβιάσεις φαίνεται να ξεκίνησαν ήδη από το 2021, ωστόσο εντοπίστηκαν μόλις το 2024, όταν οι ΗΠΑ αποκάλυψαν ότι χάκερ συνδεδεμένοι με το Πεκίνο είχαν διεισδύσει σε τηλεπικοινωνιακές εταιρείες παγκοσμίως. Μέσω αυτών των δικτύων, οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών, με δυνατότητα υποκλοπής κλήσεων, ανάγνωσης μηνυμάτων και παρακολούθησης τοποθεσίας.

Τι δεδομένα ενδέχεται να εκτέθηκαν

Ακόμη και αν οι χάκερ δεν είχαν πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο τηλεφωνικών συνομιλιών, ειδικοί επισημαίνουν ότι η απόκτηση μεταδεδομένων μπορεί να είναι εξίσου αποκαλυπτική.

Πληροφορίες για το ποιοι επικοινωνούν με ποιους, πόσο συχνά και από ποια γεωγραφική θέση μπορούν να προσφέρουν κρίσιμη εικόνα για τις εσωτερικές διεργασίες μιας κυβέρνησης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιου είδους εκστρατείες χαρακτηρίζονται από «επίμονη και μακροχρόνια πρόσβαση» στα δίκτυα-στόχους, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες ότι η δραστηριότητα μπορεί να συνεχίζεται.

Πολιτικές προεκτάσεις, εν μέσω προσέγγισης με το Πεκίνο

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια πολιτικά ευαίσθητη συγκυρία, καθώς ο Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να μεταβεί στην Κίνα, στην πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού από το 2018, με στόχο την ενίσχυση των διμερών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.

Η επίσκεψη ακολουθεί την έγκριση σχεδίων για την κατασκευή μεγάλης κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο, κοντά σε κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Επικριτές της κυβέρνησης κατηγορούν το Εργατικό Κόμμα ότι υιοθετεί υπερβολικά ήπια στάση απέναντι σε εχθρικές κινεζικές ενέργειες, στο όνομα της οικονομικής συνεργασίας.

Η Αλίσια Κερνς, σκιώδης υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, έκανε λόγο για «επιβράβευση εχθρικών πράξεων», καλώντας την κυβέρνηση Στάρμερ να υιοθετήσει πιο σκληρή γραμμή.

