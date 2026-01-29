Στη δημοσιότητα έφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης τα ερωτικά μηνύματα που αντάλλασσε καθηγήτρια Λυκείου στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ με 17χρονο μαθητή, πριν τον πείσει να μεταβεί στο σπίτι της, όπου είχαν σεξουαλική επαφή διάρκειας άνω των τριών ωρών.

Η ανάρμοστη σχέση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 όταν η 23χρονη τότε εκπαιδευτικός άρχισε να ανταλλάσσει φωτογραφίες και βίντεο με τον ανήλικο αφού εκείνος εντόπισε τον λογαριασμό της στο Instagram.

Σε ένα από τα μηνύματα ο 17χρονος έγραφε στην καθηγήτριά του «μαμά, χαίρομαι που μπορώ να σε ικανοποιήσω» με εκείνη να τον προτρέπει να τη ρωτήσει αν είχε χρησιμοποιήσει σεξουαλικό βοήθημα ενώ τον σκεφτόταν. Όταν, δε, εκείνη του απάντησε «ναι», ο μαθητής της σχολίασε «επρεπε να το βιντεοσκοπήσεις και να το αποθηκεύσεις» με την εκπαιδευτικό να γράφει «χμ, την επόμενη φορά πρέπει να ξαναμάθω το Snapchat, χαχα».

Σε άλλα μηνύματα η Κίντρεντ έγραφε «θέλω να είσαι στο δωμάτιό μου» ή «μου αρέσει πολύ να με αγγίζεις»

Τον Νοέμβριο του 2022 η εκπαιδευτικός έκανε το επόμενο βήμα και προσκάλεσε τον μαθητή στο σπίτι της καθώς ο σύζυγός της απουσίαζε σε ταξίδι. Εκεί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ανήλικου, αρχικά άρχισαν να φιλιούνται ενώ έβλεπαν μια ταινία, στη συνέχεια έκαναν σεξ για περίπου 10 λεπτά στον καναπέ πριν τελικά να πάνε στο υπνοδωμάτιο της καθηγήτριας όπου συνέχισαν για 3 ώρες. Όπως είπε ο ανήλικος τελικά «τελείωσαν» και μετά «κάθισαν» στο σαλόνι πριν κάνουν ντους.

Η εκπαιδευτικός συνελήφθη και ομολόγησε σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού τον Μάρτιο του 2024. Αν και απέφυγε τη φυλάκιση, της επιβλήθηκε ποινή δύο ετών με αναστολή, πρόστιμο 700 δολαρίων και εγγραφή στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών για 10 χρόνια.

protothema.gr