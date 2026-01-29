Την καταστροφή 15 ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών μέσα στο 2025 αποδίδει σε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη το Κίεβο, κάνοντας λόγο για πλήγματα σε αεροπορικές βάσεις βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Σύμφωνα με την SBU, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν από την επίλεκτη μονάδαAlpha και είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή εξουδετέρωση 11 μαχητικών αεροσκαφών τύπου Sukhoi και MiG, τριών ελικοπτέρων και ενός μεταγωγικού αεροσκάφους Antonov An-26. Η συνολική αξία των ρωσικών απωλειών εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισ. δολάρια.

Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν drones να πλήττουν με επιτυχία αεροσκάφη σε πέντε διαφορετικές στρατιωτικές βάσεις, με τα ουκρανικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως πρόκειται για πλήγματα που σημειώθηκαν την περασμένη χρονιά, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες. Μεταξύ των αεροσκαφών που καταστράφηκαν περιλαμβάνονται Su-30SM και Su-34, από τα πλέον κρίσιμα μαχητικά πρώτης γραμμής της Ρωσίας, καθώς και παλαιότερα Su-27 και Su-24, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Ukraine’s SBU Alpha unit released footage of long-range strikes in 2025, claiming attacks on 5 Russian airfields and destruction of 15 aircraft, causing about $1 billion in damage.



The video shows hits on:

– 11 fighters and bombers (Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31)

– 3… pic.twitter.com/CI3WpIvKtt — Clash Report (@clashreport) January 28, 2026

Η SBU ανέφερε επίσης πως κατέστρεψε αναχαιτιστικά MiG-31, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της ρωσικής αεράμυνας και χρησιμοποιούνται συχνά για την εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal. Τα τρία ελικόπτερα που επλήγησαν (ένα Mi-8, ένα βαρέως τύπου Mi-26 και ένα επιθετικό Mi-28) εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν σοβαρά τις δυνατότητες μεταφοράς και εφοδιαστικής υποστήριξης των ρωσικών δυνάμεων.

Πέραν των αεροσκαφών, κατά την ίδια επιχείρηση καταστράφηκαν αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών.

Η ανακοίνωση της SBU έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από προηγούμενη δράση της ίδιας μονάδας Alpha, η οποία, σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, είχε προκαλέσει ζημιές ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων σε ρωσικά συστήματα αεράμυνας. Τότε είχαν πληγεί εκτοξευτές πυραύλων S-300, S-350 και S-400, καθώς και προηγμένα ραντάρ.

Παρά την επιχειρησιακή επιτυχία, ανώτερο στέλεχος του ουκρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε εχθές, Τετάρτη, ότι οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τον ουκρανικό πληθυσμό, λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και των εντατικών ρωσικών επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών, που έχουν ήδη στερήσει από εκατομμύρια πολίτες φως και θέρμανση.

Οι πρόσφατες επιθέσεις θυμίζουν την περσινή επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης», η οποία είχε σχεδιαστεί υπό άκρα μυστικότητα υπό την άμεση εποπτεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τότε είχαν χρησιμοποιηθεί εκατοντάδες drones FPV, τα οποία είχαν μεταφερθεί λαθραία στη Ρωσία μέσα σε ξύλινα κοντέινερ. Τα φορτηγά, οδηγούμενα από ανυποψίαστους Ρώσους οδηγούς, σταθμεύονταν κοντά σε στρατηγικές αεροπορικές βάσεις και, με τηλεχειρισμό, οι οροφές τους άνοιγαν, απελευθερώνοντας σμήνη drones που κατέστρεφαν βομβαρδιστικά στο έδαφος.

Τα πλήγματα εκείνης της επιχείρησης είχαν πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου, με βίντεο από φιλοκυβερνητικούς Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ να δείχνουν αεροσκάφη να τυλίγονται στις φλόγες σε πολλαπλές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και μία βαθιά στη Σιβηρία, σε απόσταση πάνω από 4.000 χιλιομέτρων από το ουκρανικό μέτωπο.

protothema.gr