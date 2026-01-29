«Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και εντός των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με την Τουρκία», υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Αμυνας.

Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρεται στις NAVTEX που έχει εκδώσει στο Αιγαίο και στις δραστηριότητες της Ελλάδας στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι οι εν λόγω αναγγελίες ναυσιπλοΐας δεν είναι διετούς διάρκειας, όπως αναφέρεται σε ελληνικά δημοσιεύματα, αλλά έχουν εκδοθεί χωρίς χρονικό περιορισμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι NAVTEX έχουν χαρακτήρα τεχνικής ένστασης έναντι δραστηριοτήτων που, κατά την Άγκυρα, αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των ‘Νήσων Μη Στρατιωτικού Καθεστώτος’ αντίκειται στις διεθνείς συνθήκες».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, να καθιστούν ανενεργές κάθε είδους μονομερείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας τα οποία απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της.

ΚΥΠΕ