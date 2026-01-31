Συναγερμός σήμανε στο Ιράν το Σάββατο (31/1) μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτήριο του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς στον Κόλπο, με την Τεχεράνη να διαψεύδει πως στόχος ήταν ο αρχηγός του Ναυτικού. Μία δεύτερη έκρηξη στα νότια στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim «οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι εντελώς ψευδείς».

Όπως μετέδωσε το Iran International (ISNA), μια δεύτερη έκρηξη στο νότιο Ιράν έπληξε ένα τετραώροφο κτίριο κατοικιών στην Αχβάζ, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους.

Ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Πυρασφάλειας και Ασφάλειας της Αχβάζ, Μπαμπάκ Ραμπέι, δήλωσε στο ISNA ότι το περιστατικό συνέβη στη γειτονιά Κιανσάχρ και σκότωσε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας, έναν πατέρα, μια μητέρα και τα δύο παιδιά τους.

Ο Ραμπέι είπε ότι δύο άνθρωποι, ένα τρίχρονο παιδί και μια γυναίκα, ανασύρθηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια.

