Η Ουκρανία έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει της οποίας επίμονες παραβιάσεις μιας μελλοντικής εκεχειρίας από τη Ρωσία θα οδηγούν σε συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από Δυτικούς συμμάχους, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, το οποίο το πρακτορείο Reuters σημειώνει πώς δεν ήταν σε θέση να το επαληθεύσει άμεσα, το σχέδιο συζητήθηκε επανειλημμένα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και προβλέπει πολυεπίπεδη αντίδραση σε οποιαδήποτε παραβίαση μιας συμφωνημένης ανακωχής από τη Ρωσία.

Απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον θα συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη, στο πλαίσιο συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Βάσει της πρότασης, κάθε ρωσική παραβίαση της εκεχειρίας θα προκαλεί αντίδραση εντός 24 ωρών, αρχικά με διπλωματική προειδοποίηση και, εφόσον καταστεί αναγκαίο, με ενέργειες του ουκρανικού στρατού για τη διακοπή της παραβίασης.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν πέραν αυτού, το σχέδιο προβλέπει μετάβαση σε δεύτερη φάση, με παρέμβαση δυνάμεων από τον λεγόμενο «συνασπισμό των προθύμων», στον οποίο συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι σε περίπτωση ευρύτερης επίθεσης, θα ενεργοποιείται, 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση, συντονισμένη αντίδραση από δύναμη με δυτική υποστήριξη, στην οποία θα ενσωματώνεται και ο αμερικανικός στρατός.

