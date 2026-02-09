Η Κίνα κατέγραψε νέο ορόσημο στην επιστήμη των ακραίων μαγνητικών πεδίων, καθώς ερευνητές ανέπτυξαν τον ισχυρότερο πλήρως υπεραγώγιμο μαγνήτη που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, με ισχύ περίπου 700.000 φορές μεγαλύτερη από το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, το σύστημα πέτυχε κεντρικό μαγνητικό πεδίο 35,6 tesla σε εθνική ερευνητική εγκατάσταση στο Πεκίνο, σημειώνοντας παγκόσμια πρωτιά για αυτή την κατηγορία ερευνητικού εξοπλισμού και ανοίγοντας νέες προοπτικές για πειράματα υψηλών πεδίων.

Ο νέος μαγνήτης αποτελεί πλήρως υπεραγώγιμο σύστημα, που σημαίνει ότι βασίζεται εξ ολοκλήρου σε υπεραγώγιμα υλικά για τη δημιουργία έντονων μαγνητικών πεδίων με ελάχιστες ενεργειακές απώλειες, αναφέρει το Interesting Engineering. Η ένταση που επιτεύχθηκε είναι περίπου 12 έως 24 φορές ισχυρότερη από αυτή ενός ιατρικού μαγνητικού τομογράφου και πάνω από 700.000 φορές μεγαλύτερη από το φυσικό μαγνητικό πεδίο της Γης. Τέτοια επίπεδα είναι κρίσιμα για τη μελέτη της συμπεριφοράς υλικών σε ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να αναπαραχθούν με άλλον τρόπο.

Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί ως κοινόχρηστο ερευνητικό εργαλείο και είναι ήδη διαθέσιμος σε εγχώριους και διεθνείς επιστήμονες. Στόχος είναι να υποστηρίξει πρωτοποριακά πειράματα στη φυσική υλικών, τις βιοεπιστήμες και άλλους τομείς όπου απαιτούνται σταθερά και ισχυρά μαγνητικά περιβάλλοντα.

Πάνω από 200 ώρες στη μέγιστη ισχύ

Πέρα από την ισχύ, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, η αξία ενός πλήρως υπεραγώγιμου μαγνήτη χρήστη έγκειται στην ικανότητά του να παρέχει υψηλή απόδοση. Τέτοια συστήματα λειτουργούν σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, όπου η ηλεκτρική αντίσταση μηδενίζεται, επιτρέποντας τη διατήρηση ομοιόμορφων μαγνητικών πεδίων για μεγάλα χρονικά διαστήματα με σχετικά μικρή κατανάλωση ενέργειας.

«Μπορεί να διατηρήσει σταθερά το μέγιστο μαγνητικό του πεδίο για περισσότερο από 200 ώρες και να ενσωματωθεί καλά σε ακραίες πειραματικές συνθήκες, όπως εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις», δήλωσε ο Luo Jianlin, ερευνητής του Ινστιτούτου Φυσικής της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

Ο μαγνήτης έχει εγκατασταθεί στο ερευνητικό συγκρότημα ακραίων συνθηκών στην Επιστημονική Πόλη Huairou, στα περίχωρα του Πεκίνου. Η υποδομή συγκεντρώνει σε ένα σημείο υπερ-χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρά μαγνητικά πεδία, υπερυψηλές πιέσεις και εξαιρετικά γρήγορα οπτικά συστήματα. Σε συνδυασμό με άλλες πλατφόρμες της εγκατάστασης, ο νέος μαγνήτης αναμένεται να ενισχύσει την έρευνα σε προηγμένα υλικά, ιατρικές τεχνολογίες, ενεργειακά συστήματα και μεταφορές.

«Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη των υλικών. Βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας και τα κβαντικά υλικά, ενώ διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ακριβή ανάλυση των βιομοριακών δομών και στην ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών, όπως η μαγνητική στοχευμένη θεραπεία, συμβάλλοντας στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών», πρόσθεσε ο Luo.

cnn.gr