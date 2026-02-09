Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο ερασιτέχνης διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ, λίγες ημέρες αφότου είχε προχωρήσει σε δημόσια πρόταση γάμου προς τον σύντροφό του στο κατάμεστο RheinEnergieStadion της Κολωνίας. Ο Κάιζερ, ο οποίος είναι γνωστός και για τη δράση του κατά της ομοφοβίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης μέσα στο ίδιο του το σπίτι, τη νύχτα από Σάββατο προς Κυριακή.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, τρεις άνδρες τον περίμεναν στον κήπο της κατοικίας του και του επιτέθηκαν σωματικά, σε ένα περιστατικό που ο ίδιος συνδέει άμεσα με την προβολή που έλαβε η πρόταση γάμου του. Υπενθυμίζεται ότι το γεγονός είχε γίνει viral, όταν ο Κάιζερ γονάτισε στον αγωνιστικό χώρο και ζήτησε από τον σύντροφό του, Μόριτς, να τον παντρευτεί, μπροστά σε περίπου 50.000 θεατές, πριν από τον αγώνα της Bundesliga ανάμεσα στην Κολωνία και τη Βόλφσμπουργκ.

German soccer referee Pascal Kaiser proposed to his boyfriend during a break at an FC Koln match in Cologne.



🎥: fckoeln/Instagram pic.twitter.com/0mIshmNmCj January 31, 2026

Την παραμονή της επίθεσης, ο Κάιζερ δέχτηκε απειλές που περιλάμβαναν ακόμη και τη διεύθυνση του σπιτιού του. Ο ίδιος ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τον Κάιζερ, τον διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Ωστόσο, μόλις είκοσι λεπτά μετά αυτή την ενημέρωση, δέχθηκε την επίθεση, τη στιγμή που είχε βγει στον κήπο για να καπνίσει.

Η πρόταση γάμου είχε λάβει χώρα στο περιθώριο του αγώνα της Bundesliga ανάμεσα στην Κολωνία και τη Βόλφσμπουργκ και το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στη Γερμανία γύρω από την ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την ευθύνη των αρχών απέναντι σε καταγγελίες απειλών.

protothema.gr