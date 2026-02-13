Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γύρω από τον Βρετανό πρέσβη στο ΝΑΤΟ, ο οποίος κατηγορείται για «ανάρμοστη» σχέση με πρώην ασκούμενη, υπόθεση που προκαλεί έντονη συζήτηση στους διπλωματικούς κύκλους.

Νέα δημοσιεύματα τον φέρνουν να συζεί μαζί της στην επίσημη πρεσβευτική κατοικία στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν σε διπλωματικούς κύκλους του NATO, ο 55χρονος πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, Άνγκους Λάπσλεϊ, όχι μόνον διατηρεί σχέση με την 29χρονη Ιταλίδα βοηθό του, Φραντσέσκα Κορτίνι, αλλά φέρεται να συζεί μαζί της στην πολυτελή πενταώροφη βρετανική κατοικία στην πρωτεύουσα του Βελγίου.

«Ανοιχτό μυστικό» στους διπλωματικούς κύκλους του ΝΑΤΟ η «ανάρμοστη σχέση»

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν η Κορτίνι πραγματοποιούσε πρακτική άσκηση στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ. Πλέον, η σχέση τους χαρακτηρίζεται «ανοιχτό μυστικό» μεταξύ διπλωματών, ενώ αναφέρεται ότι συζούν στο επίσημο κτίριο, το οποίο ο πρέσβης δικαιούται να χρησιμοποιεί.

The UK NATO Ambassador Angus Lapsley started a relationship with Italian intern Francesca Cortini almost half his age.



Francesca has ties to Russia.



Apparently her great grandmother once helped a Russian sailor find his way in Trieste back in 1954. https://t.co/El6ioMC385 pic.twitter.com/yBkIJE8KDx — Mats Nilsson (@mazzenilsson) February 12, 2026

Μάλιστα, ο Λάπσλεϊ φέρεται να αποχώρησε από προγραμματισμένη συνάντηση στα κεντρικά του ΝΑΤΟ όταν έγινε γνωστό ότι λεπτομέρειες της σχέσης επρόκειτο να δημοσιοποιηθούν, όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Ενστάσεις για δεοντολογία – Τι απαντά το ΝΑΤΟ

Η υπόθεση, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών ΜΜΕ, έφτασε μέχρι τον ανώτατο Βρετανό αξιωματικό στο ΝΑΤΟ, τον ναύαρχο Κιθ Μπλάουντ. Παράλληλα, η απερχόμενη πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε., Κάρολαϊν Γουίλσον, φέρεται να χαρακτήρισε «απρεπή» τη συγκατοίκηση του ζευγαριού στην επίσημη κατοικία.

Ωστόσο, μετά από εσωτερική εξέταση, το NATO φέρεται να έκρινε ότι η σχέση του Λάπσλεϊ -πατέρα δύο παιδιών- με την κατά πολύ νεότερη συνεργάτιδά του, που έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια, δεν παραβιάζει τους ισχύοντες κανονισμούς. Όπως σημειώνεται, οι επικεφαλής υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, χωρίς όμως να απαγορεύονται ρητά οι ερωτικές σχέσεις εντός της ιεραρχικής δομής – σε αντίθεση με ό,τι ισχύει σε ορισμένα εθνικά στρατιωτικά Σώματα.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, περιορίστηκε να δηλώσει πως «το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένει τα υψηλότερα πρότυπα από τους πρέσβεις του», ενώ εκπρόσωπος του Φόρεϊν Όφις επανέλαβε ότι «πάγια πολιτική είναι να μη σχολιάζονται θέματα προσωπικού».

Το παρελθόν του Βρετανού αξιωματούχου με τα απόρρητα έγγραφα

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο και ένα προηγούμενο περιστατικό που είχε φέρει τον Λάπσλεϊ στο επίκεντρο έρευνας. Το 2021, ενώ υπηρετούσε στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, είχε αφήσει κατά λάθος περίπου 50 σελίδες απόρρητων εγγράφων σε στάση λεωφορείου στο Κεντ της Αγγλίας. Τα έγγραφα περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες, μεταξύ άλλων για τις τοποθεσίες βρετανικών ειδικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τις ΗΠΑ, ενώ η διαβάθμιση ασφαλείας του ανεστάλη προσωρινά πριν αποκατασταθεί έπειτα από έρευνα. Τελικά, τον Απρίλιο του 2024 διορίστηκε μόνιμος αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στο NATO, διαδεχόμενος τον Ντέιβιντ Κουόρεϊ.

Παρότι το ΝΑΤΟ δεν διαπιστώνει θεσμική παράβαση, το ζήτημα της συμβίωσης του Βρετανού πρέσβη με πρώην ασκούμενη -και μάλιστα στην επίσημη κατοικία- συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις για τα όρια μεταξύ προσωπικής ζωής και θεσμικού ρόλου, σε ένα τόσο υψηλόβαθμο διπλωματικό αξίωμα.

