Ενώπιον δικαστηρίου αναμένεται να εμφανιστεί την επόμενη εβδομάδα άνδρας που κατηγορείται ότι κατέγραφε με κρυφές κάμερες παίκτριες της γυναικείας ομάδας της Άλταχ στα αποδυτήρια και τα ντους, σε υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ποδόσφαιρο της Αυστρίας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, σύμφωνα με την Εισαγγελία του Φέλντκιρχ, περίπου 30 γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί στο οπτικό υλικό, ενώ ορισμένες εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης αστικής αγωγής κατά του κατηγορούμενου. Η ομάδα αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του αυστριακού πρωταθλήματος.

«Τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια μας»

Μία παίκτρια, η οποία μίλησε ανώνυμα τον Νοέμβριο σε δημοσιογράφο, ανέφερε ότι οι αθλήτριες πληροφορήθηκαν τις φερόμενες πράξεις μέσω των μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια κλήθηκαν σε συνάντηση. «Ήμασταν εντελώς σοκαρισμένες», είπε. «Ένιωσα σαν να τραβήχτηκε το χαλί κάτω από τα πόδια μας».

Περιέγραψε ότι οι παίκτριες προσπαθούν ακόμη να διαχειριστούν όσα συνέβησαν, προσθέτοντας: «Ένα είναι βέβαιο: αυτό θα πάρει πολύ χρόνο… Υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες μέρες. Αλλά οι σκέψεις μου πηγαίνουν συχνά σε αυτή την υπόθεση. Και όταν συμβαίνει αυτό, σκέφτεσαι πόσο αποκρουστικό και ζοφερό είναι αυτό που συνέβαινε εδώ».

Ο δημοσιογράφος, που έχει αναλάβει την κάλυψη του σκανδάλου στην Άλταχ, δήλωσε ότι η υπόθεση δεν ήταν εύκολη. «Αρκετές παίκτριες ήρθαν σε εμένα θέλοντας να πουν την ιστορία τους, επειδή δεν ήθελαν να υποβαθμιστεί», ανέφερε. «Είναι σημαντικό να αναδειχθεί τι έχει συμβεί. Μετά τη δημοσίευση του πρώτου άρθρου με μία από τις παίκτριες, έγινε πιο δύσκολο να λάβουμε απαντήσεις από τον σύλλογο».

«Αποκρουστικές πράξεις»

Οι αντιδράσεις υπήρξαν έντονες, με την υπουργό Αθλητισμού της Αυστρίας, Μίχαελa Σμιντ, να χαρακτηρίζει τις φερόμενες πράξεις «αποκρουστικές». Όπως δήλωσε: «Αν οι γυναίκες αθλήτριες δεν είναι ασφαλείς ούτε στα δικά τους αποδυτήρια εξαιτίας ενός αξιωματούχου, τότε δεν έχουν πουθενά να σταθούν. Ελπίζω σε πλήρη διερεύνηση από τις αρχές και σε πλήρη αναδιοργάνωση από τον σύλλογο». Παράλληλα, τόνισε: «Όλοι στον αθλητισμό αξίζουν να προστατεύονται από παραβιάσεις ορίων, κατάχρηση εξουσίας ή σεξουαλική παρενόχληση».

Σε βάρος του άνδρα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατάχρηση συσκευών καταγραφής (άρθρο 120 του αυστριακού Ποινικού Κώδικα) και διαχείριση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης που βασίζεται σε εικόνες (άρθρο 207a). Παραμένει ασαφές αν ο κατηγορούμενος παρακολούθησε, κατείχε ή παρήγαγε το υλικό. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το υλικό εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες των γερμανικών και ελβετικών αρχών για πιθανές υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας.

Η ανακοίνωση του συλλόγου

Ο σύλλογος ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Μετά τη διαρροή εξωτερικών πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης, οι παίκτριες προσκλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε προσωπική ενημερωτική συνάντηση. Άμεσα προσφέρθηκε υποστήριξη σε συνεργασία με επαγγελματικές οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να προσφέρουμε τόσο ουδέτερους εξωτερικούς ειδικούς όσο και εσωτερικά πρόσωπα επαφής – άνδρες και γυναίκες – ώστε κάθε παίκτρια να έχει τη δυνατότητα να μιλήσει σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Η SCR Άλταχ θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξει τις επηρεαζόμενες παίκτριες και να τις ενημερώνει με διαφάνεια για τις σχετικές εξελίξεις».

Η Σμιντ ανέφερε, επίσης, ότι το υπουργείο της απέστειλε στον σύλλογο εκτενή κατάλογο ερωτημάτων, τα οποία, σύμφωνα με την Άλταχ, απαντήθηκαν πριν από τα Χριστούγεννα. Ο Μάνουελ Βίλαμ, βοηθός του διοικητικού συμβουλίου της Άλταχ, δήλωσε ότι ο σύλλογος διεξάγει εσωτερική διαδικασία για την ανάπτυξη πρόσθετων μέτρων προστασίας και πρόληψης, σε συνεργασία με την Αυστριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Αυστριακή Αθλητική Ομοσπονδία, με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας που θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο.

Η Κλαούντια Κόλερ, διευθύνουσα σύμβουλος της 100% Sport, που διαχειρίζεται πρωτοβουλίες για την ασφαλή άθληση στην Αυστρία και συνδιαχειρίζεται το εμπιστευτικό κέντρο υποστήριξης Vera, δήλωσε στην εφημερίδα Der Standard ότι η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες των στρατηγικών πρόληψης.

«Μια πολιτική διασφάλισης πρέπει να επικοινωνείται και να είναι απολύτως διαφανής», ανέφερε. «Σκοπός της είναι να προστατεύσει κάποιον σε περίπτωση ανάγκης ή να τον κατευθύνει σε σχετικούς πόρους – και αν αυτό δεν είναι σαφώς ορατό, είναι άχρηστο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ο έλεγχος ποινικού μητρώου δεν λύνει τα πάντα, αλλά στέλνει μήνυμα ότι δίνεται προσοχή. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν κάποιος έχει ήδη καταδικαστεί για αδίκημα».

Η υπόθεση, γνωστή στην Αυστρία ως «Υπόθεση Άλταχ», θεωρείται ιδιαιτέρως σοβαρή από τις αρχές, με την υπουργό Αθλητισμού να υπογραμμίζει ότι η χώρα οφείλει να αντλήσει διδάγματα. «Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε σημαντικά περισσότερη πρόληψη από όση έχουμε σήμερα. Κάτι τόσο φρικτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά. Είναι το χαμηλότερο των χαμηλών και γι’ αυτό θα αγωνιστώ μαζί με τους αυστριακούς αθλητικούς συλλόγους», δήλωσε.

protothema.gr