Επιχείρηση εντοπισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Καλιφόρνια για δέκα αγνοούμενους σκιέρ, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που ανακοίνωσαν το περιστατικό την Τρίτη.

Η χιονοστιβάδα καταγράφτηκε χθες το πρωί στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, που πλήττεται από θύελλα τις τελευταίες ημέρες.

Ομάδα 16 σκιέρ, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων οδηγών, παρασύρθηκε από τη χιονοστιβάδα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Νεβάδα.

«Τουλάχιστον έξι σκιέρ επέζησαν (…) και βρίσκονται ακόμη επιτόπου, εν αναμονή διάσωσης, ενώ οι άλλοι δέκα αγνοούνται», ανέφερε.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη με 46 μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας» να συμμετέχουν, ωστόσο «οι μετεωρολογικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», συνέχισε το γραφείο του σερίφη.

#BREAKING: Avalanche near Castle Peak in California's Sierra Nevada buries up to 10 backcountry skiers amid severe Tahoe winter storm;



6 rescued alive, 10 still unaccounted for as searches continue in whiteout conditions.

pic.twitter.com/T20SlKcOw0 February 18, 2026

Τελεί σε ισχύ έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για χιονοστιβάδες ώστε να γνωρίζουν οι σκιέρ πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ως απόψε.

Την Καλιφόρνια πλήττει από την Κυριακή θύελλα που προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες, στον νότο, και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, στο βόρειο τμήμα της.

🚨 Widespread storms led to significant snow and difficult travel in the Sierra Nevada and heavy rain in Southern California. pic.twitter.com/K1zkbSpl2i — Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) February 18, 2026

