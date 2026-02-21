Ενισχύεται η παρουσία της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με μετακινήσεις μαχητικών αεροσκαφών να βρίσκονται σε εξέλιξη, την ώρα που η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η αυξανόμενη στρατιωτική της παρουσία στον Κόλπο συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα πίεσης προς την Τεχεράνη για να την αναγκάσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της για μια πυρηνική συμφωνία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Clashreport στην πλατφόρμα Χ την οποία συνοδεύει και με βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά αεροσκάφη F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Επισημαίνει επίσης ότι μεγάλος αριθμός αεροσκαφών F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και αεροσκαφών ειδικών επιχειρήσεων έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας στην Ελλάδα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026



Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει εντός δέκα ημερών για τα επόμενα βήματα, διευκρινίζοντας αργότερα ότι το χρονικό περιθώριο δεν θα ξεπεράσει τις δύο εβδομάδες. «Θα κάνουμε συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Άννα Κέλι, απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές που εξετάζονται, δηλώνοντας ότι «μόνο ο πρόεδρος γνωρίζει τι ενδέχεται ή όχι να πράξει».

Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για επίθεση, με τα σενάρια να κυμαίνονται από περιορισμένης διάρκειας επιχειρήσεις έως πολυήμερη εκστρατεία με στόχο αλλαγή καθεστώτος.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγική σταδιακής κλιμάκωσης, ξεκινώντας με μικρής έντασης επιθέσεις και αυξάνοντας την πίεση μέχρι είτε να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα είτε να μεταβληθεί το πολιτικό σκηνικό στο Ιράν.

Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και περιορισμένα πλήγματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ιρανικά αντίποινα και σε ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα, ακόμη και να βυθίσουν αεροπλανοφόρο, εάν δεχθούν επίθεση.

protothema.gr