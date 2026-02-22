Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι καταγγελίες σε βάρος Ρώσου στρατηγού, ο οποίος φέρεται να καυχιόταν για βασανιστήρια και εκτελέσεις Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου, ενώ φέρεται να έστελνε στη σύζυγό του φωτογραφίες με κομμένα αυτιά, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Radio Free Europe/Radio Liberty, ο 49χρονος υποστράτηγος Ρομάν Ντεμουρτσίεφ, που υπηρετεί ως υπαρχηγός της 20ής Συνδυασμένης Στρατιάς της Ρωσίας, φέρεται να αντάλλασσε ανατριχιαστικά μηνύματα με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα, 41 ετών, την περίοδο 2022–2024.

«Τα έκανα γιρλάντα» – Τα φερόμενα μηνύματα

Στο υλικό που δημοσιεύθηκε περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φωτογραφία με μαυρισμένα, αποκομμένα ανθρώπινα αυτιά, την οποία ο Ρώσος στρατηγός φέρεται να έστειλε στη σύζυγό του.

Σε μήνυμά του φέρεται να καυχιέται ότι έφτιαξε «γιρλάντα» με τα κομμένα μέλη, ενώ η σύζυγός του φέρεται να τα παρομοίασε με «αυτιά γουρουνιού που σερβίρονται με μπύρα».

Σε άλλες συνομιλίες, ο Ντεμούρτσιεφ φέρεται να προσφέρει έναν Ουκρανό αιχμάλωτο ως «δώρο» σε αξιωματικό στρατιωτικών πληροφοριών με το προσωνύμιο «Grek». «Έχω έναν αιχμάλωτο… μπορώ να σου τον δώσω. Δεν προλάβαμε να τον βασανίσουμε… αλλά εσύ έχεις άφθονο χρόνο», φέρεται να αναφέρει.

Φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στη συνομιλία φέρεται να βοήθησε στην ταυτοποίηση του αιχμαλώτου ως 42χρονου εθελοντή από τη Ζαπορίζια. Ο άνδρας φέρεται να κρατήθηκε για περισσότερο από έναν χρόνο αιχμάλωτος από τις ρωσικές δυνάμεις και να ανταλλάχθηκε το 2025.

Βίντεο με εκτελέσεις και «συγχαρητήρια» ανωτέρων στον Ρώσο στρατηγό

Σε μηνύματα του Δεκεμβρίου 2023 προς συναδέλφους του ο Ρώσος στρατηγός φέρεται να κοινοποίησε βίντεο από drone με θερμική κάμερα, στο οποίο –κατά τις καταγγελίες– διακρίνεται η εκτέλεση τριών Ουκρανών αιχμαλώτων με φτυάρια λίγο μετά τη σύλληψή τους.

Ο Ντεμούρτσιεφ φέρεται να αναγνώρισε τους δράστες ως Ρώσους κατάδικους που είχαν στρατολογηθεί στον στρατό. Όταν ανέφερε το περιστατικό σε ανώτερό του στρατηγό, η απάντηση που έλαβε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν: «Οι κατάδικοι που κατέλαβαν τη θέση και τους τεμάχισαν με φτυάρια, ο Θεός να τους δίνει δύναμη, πρέπει να προταθούν για μετάλλια».

Την ίδια χρονιά, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απένειμε στον Ντεμούρτσιεφ τον βαθμό του υποστρατήγου.

Καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου

Βάσει των Συμβάσεων της Γενεύης τα βασανιστήρια, οι εκτελέσεις και οι ακρωτηριασμοί αιχμαλώτων πολέμου συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Ο Ρώσος στρατηγός δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις καταγγελίες, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε σχετικά αιτήματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, περισσότεροι από 2.500 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου παρέμεναν υπό ρωσική κράτηση έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, ο ΟΗΕ ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι τουλάχιστον 109 αιχμάλωτοι Ουκρανοί στρατιωτικοί έχουν εκτελεστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

